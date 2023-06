Officiel : N’Golo Kanté signe à Al Ittihad

C’est pas la capitale, c’est Djeddah bébé.

« N’écoutez pas les fake news. Kanté est un joueur d’Ittihad maintenant ! », précise le club dans son tweet de présentation. C’est donc fait, N’golo Kanté quitte Chelsea et l’Angleterre après presque une décennie passée au Royaume-Uni. Le Français a passé des tests médicaux concluants malgré ses multiples blessures contractées ces dernières saisons. Les deux parties s’étaient mis d’accord depuis le début du mois de juin. D’après Fabrizio Romano, le milieu de terrain aurait signé un contrat de quatre ans, jusqu’en 2027 et toucherait un salaire annuel de 25 millions d’euros.

Don't listen to the fake news⛔️ Kanté is an Ittihad player now! ✍️🤩

📦 to 📦#WelcomeBox2Box

pic.twitter.com/1LV3lE0MqU

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023