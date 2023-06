C’est officiel, Karim Benzema signe pour trois ans à Al Ittihad

Le football il a changé…

Karim Benzema est officiellement un joueur d’Al Ittihad. Le club saoudien a annoncé la signature de l’attaquant français, qui a fait ses adieux au Real Madrid en marquant le week-end dernier, pour une durée de trois ans. « Al Ittihad a une histoire fantastique, des fans passionnés et de grandes ambitions. J’ai eu la chance d’accomplir tout ce que je pouvais en Espagne et en Europe. J’ai maintenant le sentiment que c’est le bon moment pour un nouveau challenge, explique KB9 dans le communiqué de sa nouvelle formation. Je suis ici pour gagner, comme je l’ai fait en Europe. » La saison prochaine, Al Ittihad aura comme principaux objectifs de défendre son titre de champion d’Arabie Saoudite et de briller lors de la Coupe du monde des clubs.

W E L C O M E ! B E N Z E M A 💪💪 pic.twitter.com/Oc9IK4OoDj — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Cette fois, c’est lui qui fera de l’ombre à CR7.

