N’Golo Kanté, les moyens justifient la fin

Qu’elle semble loin, l’époque où les Français découvraient le petit sourire rafraîchissant de N’Golo Kanté. Et inversement, qu’elle semble loin aussi, l’époque où N’Golo Kanté intégrait timidement les rangs de Didier Deschamps. C’était en mars 2016, lors d’un match amical contre les Pays-Bas, et pourtant, tout le monde semble s’en souvenir comme si c’était hier. « Il y a certains joueurs de l’équipe de France que je n’avais vus qu’à la télévision », lançait alors le milieu de terrain de Leicester City pour sa première convocation en haut des marches de Clairefontaine. Depuis, celui qui venait à l’entraînement en trottinette a tout gagné, avec la tunique au coq comme avec ses clubs de l’autre côté de la Manche. Et sept ans plus tard, après avoir dû emprunter des chemins de traverse pour jouer au plus haut niveau, Kanté a décidé de prendre à 32 ans une préretraite dorée bien méritée.

Un contrat en or

25 millions nets de salaire par an, plus de deux millions d’euros par mois, près de 550 000 par semaine… Voici les chiffres astronomiques du contrat juteux de N’Golo Kanté à Al-Ittihad, club saoudien où il retrouvera notamment le dernier Ballon d’or Karim Benzema. Et ce n’est pas tout, il faut ajouter à ce bail de trois ans des accords commerciaux et des droits à l’image d’une belle valeur de cent millions d’euros. Après sept saisons de bons et loyaux services du côté de Chelsea, le milieu de terrain va amasser un bon pactole du côté de l’Arabie saoudite. Comment refuser une telle aubaine ? Surtout quand le principal intéressé, miné par les blessures depuis de nombreux mois maintenant, peine à retrouver son meilleur niveau. Cette saison, le champion du monde 2018 a joué seulement neufs matchs pour une passe décisive, toutes compétitions confondues.

Sept mois et demi après une lourde blessure aux ischios subie au sortir de sa préparation estivale, l’international français n’a repris le chemin de la compétition qu’en avril dernier. Il pensait pouvoir fouler le rectangle vert un peu plus tôt, mais c’était compter sans une rechute fin octobre, le privant de participation à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le natif de Rueil-Malmaison a passé sa saison aux côtés du staff médical pour tenter de retrouver des sensations. Longtemps épargné par les blessures, Kanté a multiplié les allers-retours à l’hôpital depuis l’été 2021 et la victoire en Ligue des champions à Porto. Une entorse à la cheville, un souci aux ligaments du genou droit, une blessure à l’aine, le covid ou encore le début des problèmes aux ischio-jambiers, au total, le milieu de terrain a loupé 54 rencontres avec Chelsea sur les deux dernières saisons. En manque de rythme, difficile donc de se refaire une place dans un milieu de terrain qui se renforce de jour en jour. Plus globalement, Kanté ne semblait pas faire partie du projet colossal orchestré par Todd Boehly, souhaitant miser sur la jeunesse et les contrats de longue durée. Se séparer des anciens cadors de l’équipe pour alléger la masse salariale va dans ce sens. Finalement, aussi bien financièrement que sportivement, cette histoire semble arranger tout le monde.

Au revoir le(s) maillot(s)s bleu(s) ?

Ce mercredi, Chelsea a donc dit au revoir à sa légende. « Le joueur de 32 ans a joué un rôle décisif tout au long de ses sept saisons à Stamford Bridge et a remporté la Premier League, la FA Cup, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Malgré tous ces trophées, Kanté est resté discret, humble et immensément populaire auprès de ses coéquipiers, entraîneurs et supporters. Merci pour tout, N’Golo ! », peut-on lire dans le communiqué du club. Un hommage, puis un autre, celui de Karim Benzema, qui s’est dit « heureux de rejouer avec le meilleur joueur box to box au monde ». Eh oui, Djeddah accueille tout de même un joueur de classe mondiale au palmarès immense : un titre de champion avec Leicester en 2016, un autre avec les Blues en 2018, une FA Cup et la Ligue Europa la même année, la Ligue des champions 2021 donc, et la Supercoupe dans la foulée. Sans compter évidemment ce titre de champion du monde en 2018.

D’ailleurs, Kanté semble tirer un trait sur son histoire avec les Bleus en prenant la direction de l’Arabie saoudite. Est-ce impossible de porter le maillot bleu si on joue dans un tel championnat ? Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps n’avait en tout cas fermé aucune porte. « Je n’ai pas d’avis là-dessus, il y a des périodes comme cela. Il y a eu avant d’autres pays qui ont lancé des campagnes pour mettre en valeur des championnats nationaux. Il y a eu les États-Unis, les pays asiatiques et maintenant c’est l’Arabie saoudite. La décision revient aux joueurs de par leur situation. N’Golo Kanté en fait partie. Je n’ai pas de position rédhibitoire au fait que des joueurs puissent aller jouer là-bas et se maintenir en forme. Aujourd’hui, je vais faire en sorte de les suivre », expliquait le sélectionneur en conférence de presse. Dépassé logiquement par Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga dans la hiérarchie, Kanté semble tout de même bien loin de renverser la table. L’essentiel pour lui n’est de toute façon peut-être plus là : place désormais à un repos bien mérité dans le désert doré. Une belle récompense pour celui qui a intégré le monde professionnel à 23 ans.

