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  • Koh-Lanta
  • Épisode 15

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

La tant attendue épreuve d’orientation aura été un peu décevante. Pas de coup de gueule, pas vraiment de bluff. Que du bon esprit et du fair-play... Pas le Koh-Lanta qu’on aime.

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Quand on vous dit que la méritocratie n’existe pas en France, Clarisse en est le parfait exemple.

Note de la rédaction 6/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Trop sympa, pas assez de vice, même pas un rictus de seum quand Hugo est venu se joindre à la recherche… le Cholismo est mort chez elle.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Il pensait faire partie de la liste finale, mais il va finalement regarder ses copains à la TV. Randal Kolo Muani.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Voir Cynthia, c’est comme revoir l’Ajax en 2019. Pour l’instant, elle n’a pas encore été éliminée par l’affreux Tottenham (Clarisse).

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Mais est-ce que quand il pleure, c’est de la sauce marinière qui coule ?

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Il a embrassé le crâne de Daniel en pensant que ça lui donnerait la victoire mais comme il lui reste quelques cheveux sur le caillou, il n’a fini que troisième. Heureusement qu’il n’a pas fait ça avec Hugo.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

Le boss

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Denis Brogniart

Encore une saison où on n’a pas pu se foutre de la gueule de l’aventurier qui ne sait pas utiliser une boussole. Il faudra mieux penser les castings les prochaines fois !

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

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Par Léo Tourbe

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C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

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