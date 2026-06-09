- Koh-Lanta
- Épisode 15
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
La tant attendue épreuve d’orientation aura été un peu décevante. Pas de coup de gueule, pas vraiment de bluff. Que du bon esprit et du fair-play... Pas le Koh-Lanta qu’on aime.
La tribu réunifiée
Clarisse
Quand on vous dit que la méritocratie n’existe pas en France, Clarisse en est le parfait exemple.
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Caroline
Trop sympa, pas assez de vice, même pas un rictus de seum quand Hugo est venu se joindre à la recherche… le Cholismo est mort chez elle.
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Daniel
Il pensait faire partie de la liste finale, mais il va finalement regarder ses copains à la TV. Randal Kolo Muani.
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Cynthia
Voir Cynthia, c’est comme revoir l’Ajax en 2019. Pour l’instant, elle n’a pas encore été éliminée par l’affreux Tottenham (Clarisse).
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Hugo
Mais est-ce que quand il pleure, c’est de la sauce marinière qui coule ?
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Guillaume
Il a embrassé le crâne de Daniel en pensant que ça lui donnerait la victoire mais comme il lui reste quelques cheveux sur le caillou, il n’a fini que troisième. Heureusement qu’il n’a pas fait ça avec Hugo.
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Le boss
Denis Brogniart
Encore une saison où on n’a pas pu se foutre de la gueule de l’aventurier qui ne sait pas utiliser une boussole. Il faudra mieux penser les castings les prochaines fois !
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Par Léo Tourbe