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France-Côte d’Ivoire, rendez-vous en juin

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France-Côte d’Ivoire, rendez-vous en juin

Restera-t-elle invaincue ? N’ayant jamais connu la défaite contre la Côte d’Ivoire (deux victoires et un nul en trois rencontres depuis août 2005, cinq buts marqués pour une réalisation encaissée), la France va de nouveau se mesurer aux Éléphants : en effet, un match amical entre les deux nations a été officialisé ce samedi.

Cette confrontation aura lieu le jeudi 4 juin 2026 à Nantes, comme l’a déclaré Philippe Diallo. « Ce futur France – Côte d’Ivoire s’inscrit dans une relation d’amitié entre deux pays, deux fédérations », a ajouté le président de la FFF, qui a évoqué « un joli clin d’œil entre deux sélectionneurs issus du centre de formation » des Canaris. De la publicité gratuite pour Waldemar Kita !

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