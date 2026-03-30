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L’Allemagne galère mais finit par faire plier le Ghana

JF
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L’Allemagne galère mais finit par faire plier le Ghana

  Allemagne 2-1 Ghana

Buts : Havertz (45e+3, SP) et Undav (88e) pour la Mannschaft // Fatawu (70e) pour les Black Stars

Après un succès à moitié convaincant face à la Suisse, l’Allemagne a longtemps buté sur le Ghana, lundi à Stuttgart, avant de finalement s’imposer dans les dernières minutes (2-1).

Bien rentrés dans leur partie, les hommes de Julian Nagelsmann ont peu à peu levé le pied, laissant place à un match amical comme un autre : quelques occasions, beaucoup d’imprécisions et une montagne de changements. Pourtant, Kimmich, Woltemade et Wortz avaient divinement combiné dans le premier acte pour ouvrir le score, mais l’attaquant de Newcastle était hors jeu.

On a finalement vu un but en toute fin de première période, après une main malheureuse d’Adjetey et un péno converti par Kai Havertz. 1-0 à la pause, il faut bien ça pour ravir le public de Stuttgart, pris sous les trombes d’eau.

Le sélectionneur le sent bien, alors il fait rentrer le chouchou local Denis Undav et la pépite Lennart Karl pour réveiller tout le monde. Ça fonctionne, puisqu’à chaque ballon touché par le joyau du Bayern, la foule hurle, surtout lorsqu’il dépose son centre sur la tête de Woltemade, qui ne trouve que la barre.

Le gamin de 18 piges est la principale attraction du second acte et manque de peu le cadre à bout portant. Une occasion manquée de devenir le héros de la soirée, puisqu’entre-temps, Fatawu a égalisé pour le Ghana après un énorme débordement de Kohn.

Sauf que même sous une pluie de bien mauvais augure, il fallait une belle fin à cette soirée, alors c’est Undav qui s’est chargé d’en écrire le point final. Au terme d’un joli mouvement et bien servi par Leroy Sané, l’attaquant finit joliment et file un succès heureux à une Allemagne qui n’a pas grand-chose pour sourire fin mars.

Attention, ils savent très bien le faire en juin-juillet quand même.

Le Ghana n’a pas peur d’affronter l’Allemagne

JF

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