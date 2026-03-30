Le Ghana n’a pas peur d’affronter l’Allemagne

La confiance règne. Battu par l’Autriche en match amical vendredi (5-1), le Ghana est de retour aux affaires dès ce lundi (20h45) face à l’Allemagne, à Stuttgart. Otto Addo, le sélectionneur des Black Stars, croit fortement aux chances de victoire de son équipe. « Même si nous allons affronter un adversaire encore plus coriace (que l’Autriche), nous sommes très confiants quant à notre capacité à gérer la situation », commente l’ancien international ghanéen en conférence de presse d’avant-match ce dimanche.

🎙 Addo : "On est d'accord sur les nombreux points à améliorer"#beINSPORTS pic.twitter.com/Hb6WymRj9v — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 30, 2026

Du calme malgré la tempête

La décennie 2020 est l’une des périodes les plus compliquées de la sélection aux quatre titres en Coupe d’Afrique des nations. Éliminé dès la phase de poules des éditions 2022 et 2024, le Ghana ne s’est pas qualifié pour la CAN 2025 au Maroc à la suite d’une phase éliminatoire complètement ratée.

A contrario, la bande de Jordan Ayew disputera bien la Coupe du monde 2026, mais ne prépare pas idéalement ce rendez-vous estival avec trois défaites d’affilée, une absence de victoires qui n’inquiète pas pour autant Otto Addo : « Nous avons connu des situations bien pires par le passé, comme la non-qualification à la dernière CAN, mais nous sommes revenus en force, et j’ai essayé de le rappeler aux garçons. Nous avons beaucoup discuté et nous sommes d’accord que nous devons améliorer certains points. »

L’Allemagne se présente comme un bon test, en perspective des duels à venir contre l’Angleterre, la Croatie et le Panama, les trois adversaires du Ghana dans le groupe L de la Coupe du monde.

Voilà un autre trophée qu’Antoine Semenyo rêverait bien de remporter.

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