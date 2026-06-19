Demandez le programme de la prochaine saison de Premier League !

Oui, Tottenham fait partie de la liste des équipes concernées. Le calendrier du championnat anglais a été dévoilé. En guise de baptême de feu pour sa première saison en Premier League depuis 2001, Coventry City ira à l’Emirates Stadium pour affronter les champions en titre d’Arsenal.

Parmi les chocs de la première journée (21 au 24 août), la réception de Bournemouth (6e du dernier exercice) par Manchester City ne rivalise que sur le papier avec Newcastle – Liverpool, pour le premier retour d’Alexander Isak à St James’ Park depuis son transfert record.

Deux Arsenal-City en deux mois

Pour la dernière journée (30 mai), Arsenal recevra Brighton, Manchester City ira au Stadium of the Light de Sunderland, et Tottenham se déplacera à Birmingham y affronter Aston Villa. Dans la course au maintien, Ipswich Town – Everton et Coventry City – Nottingham Forest auront peut-être encore de l’enjeu.

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Le premier Arsenal – Manchester City aura lieu le week-end du 28 novembre, le retour le week-end du 30 janvier 2027. Le North London Derby a été placé à la 14e journée (5 décembre) et à la 34e (1er mai).

Vivement qu’on puisse connaître les 9 premiers qualifiés à la prochaine Ligue des champions !

« Sous mon kilt, je mettais un short de compression moulant »