Et le smog s’est abattu sur Dallas. Après que les Écossais ont vidé tous les fûts de bière de Boston, c’est au tour des supporters anglais de laisser leur empreinte sur les bars de ce Mondial.

Le Londoner Dallas a été victime d’une incroyable déflagration de fans anglais en marge du match Angleterre-Croatie. Pots de fleurs cassés, 5 000 bières vendues, surcapacité très vite atteinte, etc. : un beau bordel qui a contraint le bar à la fermeture et provoqué une intervention de la police.

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Direction le Massachusetts !

Le patron du bar ne semblait pas si énervé par cet enthousiasme anglais. Il a même partagé sur ses réseaux sociaux qu’il en avait été « extrêmement reconnaissant ». Sûrement un beau renflouage de caisse.

Après la très belle victoire des Three Lions contre la Croatie, les fans anglais se rendront aux abords du Gillette Stadium de Foxborough pour Angleterre-Ghana.

Au tour de qui ? On a trouvé un pub à 5 minutes du stade…

Tuchel n’a pas pu apprécier l’hymne anglais à cause de certaines personnes