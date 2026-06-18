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Les Écossais boivent Boston jusqu’à la dernière goutte

MJ
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Les Écossais boivent Boston jusqu’à la dernière goutte

L’Écosse n’avait plus joué une Coupe du monde depuis 1998. Visiblement, ses supporters avaient aussi 28 ans de soif à rattraper. Présente en masse à Boston pour le retour de la sélection au Mondial, la Tartan Army a transformé la ville en immense pub à ciel ouvert. Après la victoire écossaise contre Haïti (1-0), plusieurs bars de Boston se sont retrouvés en rupture de stock de bière. Le Sam Adams Tap Room a même dû programmer plusieurs livraisons d’urgence après avoir vu partir des milliers de pintes et des dizaines de fûts.

Mission Maroc

Les patrons de bars locaux, eux, ne semblent pas vraiment se plaindre. Plusieurs ont salué des supporters festifs, respectueux et très motivés au moment de commander une tournée. Les Écossais doivent désormais affronter le Maroc samedi, toujours dans le Massachusetts.

Maintenant au tour des joueurs de donner une raison de plus aux supporters écossais d’enchaîner à nouveau des pintes.

Haïti lésé par l’arbitrage contre l’Écosse ?

MJ

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