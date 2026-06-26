Le potentiel parcours des Bleus commence à se dessiner

Les Bleus connaissent (presque) le programme. Alors que l’équipe de France boucle sa phase de groupes ce soir, les résultats des derniers jours ont éclairci un peu plus l’avenir dans la compétition des Tricolores.

Face à la Norvège, la mission est simple : ne pas perdre. En effet, en cas de victoire ou de match nul, les joueurs de DD termineraient à la première place du groupe I, avec une meilleure différence de buts que leurs voisins nordiques (+6 contre +5). Merci donc Kyky d’avoir inscrit 4 buts en 2 matchs, ça réduit un peu l’anxiété.

La Côte d’Ivoire ou la Suède en 16es ?

Dans le cas où les Bleus valideraient la première place, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé seraient opposés à l’un des meilleurs troisièmes. Tenue en échec par le Japon, c’est actuellement la Suède qui tient la corde pour défier la France. Avec un potentiel huitième de finale contre l’Allemagne et un possible quart face au Pays-Bas ou au Maroc.

Si, par malheur, les Bleus s’inclinaient ce vendredi soir, le calendrier pourrait être légèrement plus difficile pour passer les tours. Ce serait tout d’abord un remake du match de préparation face à la Côte d’Ivoire, qui a terminé deuxième de son groupe, puis, potentiellement, une confrontation face au Brésil ou au Japon en huitièmes de finale.

Faites vos jeux.

Sur quelle chaîne regarder le match Norvège - France ?