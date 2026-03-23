Griezmann sera aux États-Unis cet été

Fini les nuits blanches pour regarder la NFL et la NBA. Selon Marca, un accord verbal aurait été trouvé entre Antoine Griezmann et la franchise d’Orlando City. Début mars, la rumeur d’un départ immédiat s’était répandue, mais l’Atlético de Madrid ne voulait pas voir son attaquant quitter le navire en pleine saison.

Le Français rejoindra donc la Floride en juillet à la fin de son contrat, mais profitera de la trêve internationale pour s’y rendre et finaliser son transfert. Il croisera peut-être Didier Deschamps et Kylian Mbappé à l’aéroport…

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side. Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético. After deal for March rejected, agreement done for summer. Griezmann will travel this week to… pic.twitter.com/e3Nb3Ienjx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Une coupe pour le roi

Les Colchoneros se sont inclinés ce dimanche lors du derby de la capitale face au Real Madrid mais ont encore gros à jouer cette saison. Mais en Liga : c’est mort, le FC Barcelone compte déjà 16 puntos d’avance.

En Ligue des champions, en revanche, l’Atlético affrontera les Catalans en quarts de finale. La dernière double confrontation entre les deux équipes était en demi-finales de la Coupe du Roi, et les Madrilènes s’étaient laborieusement imposés 4-3. Grizou aura donc l’opportunité de partir en beauté en cas de victoire face à un autre club qui lui est cher, la Real Sociedad, en finale le 18 avril prochain.

Grizou, le futur Spike Lee de l’Orlando Magic.

L’Atlético de Madrid ferme la porte à un départ d’Antoine Griezmann à Orlando City