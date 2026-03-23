S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Orlando City

Griezmann sera aux États-Unis cet été

EA
11 Réactions
Griezmann sera aux États-Unis cet été

Fini les nuits blanches pour regarder la NFL et la NBA. Selon Marca, un accord verbal aurait été trouvé entre Antoine Griezmann et la franchise d’Orlando City. Début mars, la rumeur d’un départ immédiat s’était répandue, mais l’Atlético de Madrid ne voulait pas voir son attaquant quitter le navire en pleine saison.

Le Français rejoindra donc la Floride en juillet à la fin de son contrat, mais profitera de la trêve internationale pour s’y rendre et finaliser son transfert. Il croisera peut-être Didier Deschamps et Kylian Mbappé à l’aéroport…

Une coupe pour le roi

Les Colchoneros se sont inclinés ce dimanche lors du derby de la capitale face au Real Madrid mais ont encore gros à jouer cette saison. Mais en Liga : c’est mort, le FC Barcelone compte déjà 16 puntos d’avance.

En Ligue des champions, en revanche, l’Atlético affrontera les Catalans en quarts de finale. La dernière double confrontation entre les deux équipes était en demi-finales de la Coupe du Roi, et les Madrilènes s’étaient laborieusement imposés 4-3. Grizou aura donc l’opportunité de partir en beauté en cas de victoire face à un autre club qui lui est cher, la Real Sociedad, en finale le 18 avril prochain.

Grizou, le futur Spike Lee de l’Orlando Magic.

L’Atlético de Madrid ferme la porte à un départ d’Antoine Griezmann à Orlando City

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Que pensez-vous des nouveaux maillots des Bleus ?

J'adore
Je n'aime que le bleu
Je n'aime que le vert
Je déteste
Fin Dans 3j
59
7
32
Revivez Real - Atlético (3-2)
Revivez Real - Atlético (3-2)

Revivez Real - Atlético (3-2)

Revivez Real - Atlético (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.