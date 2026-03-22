Le Real Madrid sort vainqueur d’un derby débridé

Au terme d’un derby parti dans tous les sens, le Real Madrid a arraché la victoire dimanche soir face à l’Atlético (3-2). Vinícius a régalé, Kylian Mbappé était de retour et les Colchoneros ont envoyé deux bijoux dans la cage de Lunin. Bref, on a vécu une belle soirée de football.

Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

Buts : Vinícius (52e et 72e) et Valverde (55e) pour le Real // Lookman (33e) et Molina (66e) pour l’Atlético

Exclusion : Valverde (77e) côté Real

Alors que le Barça a enregistré une quinzième victoire en quinze matchs de Liga à domicile cette saison plus tôt dans le week-end, le Real Madrid avait la stricte obligation de s’adjuger le derby de Madrid, ce dimanche, pour continuer de croire à un titre de champion. Les hommes d’Álvaro Arbeloa y sont parvenus, en passant par toutes les émotions. Et ils peuvent remercier Vinícius et Federico Valverde, les deux grands bonhommes de la rencontre, même si le deuxième cité a été expulsé. Kylian Mbappé, lui, a fait son grand retour.

L’artiste Giuliano Simeone

Il ne fallait pas arriver en retard pour assister au début des hostilités. Dès les premières secondes de la partie, le Real Madrid impose sa domination et multiplie les tentatives dans la surface. L’homme en forme du moment Federico Valverde déboule côté droit et envoie un tir puissant qui vient s’écraser sur le montant de Juan Musso. Spoiler : le portier argentin va être mis à contribution toute la première mi-temps et pourra plus tard remercier son arrière-garde de lui sauver, par moments, la mise. Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz ou encore Arda Güler, tous essayent de faire plier les Colchoneros. Sans succès, dans un premier temps. C’est en revanche dans l’autre surface de réparation que la situation se débloque, au bout d’un enchaînement de classe mondiale : après une talonnade fantastique de Giuliano Simeone, Ademola Lookman trompe à bout portant Andrey Lunin, qui ne peut rien faire (0-1, 33e). De l’Atlético de Madrid classique, en somme. Dominés de la tête et des épaules, ce sont bien les gars de Diego Simeone qui rentrent aux vestiaires devant au score.

Le Real retrouve le vrai Vinícius, et un Kylian Mbappé sur deux jambes

Étrangement, les visiteurs perdent leurs moyens juste après la pause, et on assiste alors à un second acte beaucoup plus débridé. Rapidement, Brahim Díaz obtient un penalty en étant déséquilibré par Dávid Hancko, que transforme facilement Vinícius d’un contre-pied (1-1, 52e). Puis Valverde donne l’avantage au Real, dans la foulée, en profitant d’une mauvaise relance adverse (2-1, 55e). Tout sourit aux Merengues, à ce moment-là, qui vont même bénéficier du retour de Kylian Mbappé, enfin sur le pré après sa longue blessure. Mais ce n’est jamais si facile face à l’Atlético, qui revient encore de nulle part : laissé un peu trop seul, Nahuel Molina tente sa chance depuis l’extérieur de la surface et nettoie la lucarne droite de Lunin (2-2, 66e). Le Real repart ensuite à l’assaut et reprend les commandes avec un pion de Vinícius, qui réalise l’une de ses actions classiques : fixation avant de s’orienter sur son pied droit et d’enrouler (3-2, 72e). L’arbitre décide alors de remettre une nouvelle pièce dans la machine, en choisissant de sortir un carton rouge à l’encontre de Valverde pour une faute sur Baena, une sanction assez sévère (77e), puis Julián Álvarez passe tout proche d’offrir l’égalisation à son équipe sur une magnifique frappe enroulée qui vient s’écraser sur le poteau adverse (81e). Fin du spectacle, le Real souffle un bon coup et revient à quatre longueurs du Barça, alors que l’Atlético reste quatrième, à un point de Villarreal.

Real Madrid (4-4-2) : Lunin – Carvajal (Alexander-Arnold, 63e), Rüdiger, Huijsen, García – Valverde, Pitarch (Mbappé, 63e), Tchouaméni, Güler (Bellingham, 74e) – Díaz (Camavinga, 74e), Vinícius (Carreras, 87e). Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

Atlético de Madrid (4-4-2) : Musso – Llorente, Le Normand (Giménez, 46e), Hancko, Ruggeri – Simeone (Baena, 71e), Cardoso (González, 58e), Koke, Lookman (Molina, 57e) – Griezmann (Sorloth, 57e), Álvarez. Entraîneur : Diego Simeone.

Revivez Real - Atlético (3-2)