Le geste génial de Giuliano Simeone face au Real Madrid

Olé !

Le Real Madrid a eu beau dominer outrageusement son entame de derby, ce dimanche soir, face à l’Atlético de Madrid, ce sont bien les Colchoneros qui ont ouvert la marque au Santiago-Bernabéu. Comme souvent, il n’en a pas fallu beaucoup aux hommes de Diego Simeone pour sévir. Servi depuis le côté gauche par Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone a alors trouvé l’une des inspirations du week-end : une talonnade parfaitement dans le timing de la course d’Ademola Lookman, qui n’avait plus qu’à ajuster Andrey Lunin dans la foulée. Régalez-vous, c’est du petit-lait.

Qui a dit que l’Atlético ne pouvait pas produire du beau football ?

Revivez Real - Atlético (3-2)