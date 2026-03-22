S’abonner au mag
  • La Liga
  • J29
  • Real Madrid-Atlético de Madrid

Le geste génial de Giuliano Simeone face au Real Madrid

AL
1 Réaction
Le geste génial de Giuliano Simeone face au Real Madrid

Olé !

Le Real Madrid a eu beau dominer outrageusement son entame de derby, ce dimanche soir, face à l’Atlético de Madrid, ce sont bien les Colchoneros qui ont ouvert la marque au Santiago-Bernabéu. Comme souvent, il n’en a pas fallu beaucoup aux hommes de Diego Simeone pour sévir. Servi depuis le côté gauche par Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone a alors trouvé l’une des inspirations du week-end : une talonnade parfaitement dans le timing de la course d’Ademola Lookman, qui n’avait plus qu’à ajuster Andrey Lunin dans la foulée. Régalez-vous, c’est du petit-lait.

Qui a dit que l’Atlético ne pouvait pas produire du beau football ?

Revivez Real - Atlético (3-2)

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Real - Atlético (3-2)
Revivez Real - Atlético (3-2)

Revivez Real - Atlético (3-2)

Revivez Real - Atlético (3-2)
12
Revivez Marseille-Lille (1-2)
Revivez Marseille-Lille (1-2)

Revivez Marseille-Lille (1-2)

Revivez Marseille-Lille (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.