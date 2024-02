Pronostic Dunkerque Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne tient à Dunkerque

Dunkerque a retrouvé la Ligue 2 cet été après avoir seulement passé une saison en National. Les Nordistes ont souffert lors des premiers mois mais viennent d’enregistrer des résultats positifs lors des dernières rencontres, qui ont relancé l’espoir du maintien. En effet, la formation dunkerquoise vient coup sur coup de remporter deux matchs face à Ajaccio (2-0) et surtout sur la pelouse du Paris FC (1-2). Ces deux victoires permettent à Dunkerque de remonter à la 18e place avec seulement 3 points de retard sur une équipe bastiaise loin d’être au meilleur de sa forme. Lors de la trêve hivernale, les dirigeants dunkerquois ont renforcé leur effectif avec les arrivées des Maurer, Laazari, Bessilé ou de l’expérimenté Courtet, buteur décisif à Charléty le week-end dernier.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

10e du classement, l’AS Saint-Etienne ne passe pas le palier qui pourrait lui permettre de se mêler à la lutte pour les playoffs. Après avoir certainement réalisé l’une de ses meilleures prestations de la saison à Pau (0-1), la formation stéphanoise s’est fait surprendre à domicile contre Amiens (0-1) le week-end dernier. Ce revers est également le 1er du coach Dall’Oglio depuis son arrivée dans le Forez. Pour ce déplacement, l’ancien entraineur du MHSC ne pourra pas compter sur ses joueurs à la CAN, puisque les Cissé, Sissoko et Batubinsika disputent les quarts avec leurs sélections respectives. En revanche, l’ASSE s’est renforcé avec les arrivées de Cardona et Mbuku, prêtés par Augsbourg. Revenu il y a quelques jours, Wadji pourrait retrouver une place de titulaire dans une attaque en manque de percussion lors des derniers matchs. Solide en déplacement (5e meilleure équipe de L2), Saint-Etienne pourrait prendre au moins un point face à une équipe de Dunkerque en regain de forme.

► Le pari « Victoire ASSE ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,64 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 164€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « match nul » est coté à 3,25 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 325€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Dunkerque – ASSE :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Dunkerque Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Saint-Étienne enchaîne face à Dunkerque