Pronostic Saint-Etienne Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne passe la 4e face à Dunkerque

L’AS Saint-Etienne, équipe historique en France, ambitionne de remonter en Ligue 1. L’an passé, les Stéphanois ont payé leur mauvais début de saison puisque leur parcours sur la phase retour fut d’excellente qualité. Cet été, le club du Forez a perdu deux cadres avec Krasso, parti à l’Etoile Rouge de Belgrade, et Nkounkou à l’Eintracht Francfort. Mal rentré dans cette nouvelle saison, les hommes de Lolo Batlles se sont inclinés lors des 2 premières journées face à Grenoble et Rodez. Depuis leur revers en Aveyron, les Stéphanois n’ont plus perdu avec 2 nuls et 4 succès. Cette bonne dynamique a permis aux partenaires de Briançon de remonter à la 8e position avec le même nombre de points que le 5e et 5 de retard sur le 2e. Malgré cette position d’attente, l’ASSE n’a toujours pas rassuré ses supporters, car sa qualité de jeu est plutôt décevante. Ce fut une nouvelle fois le cas samedi à Troyes, où l’ESTAC s’est montrée la plus entreprenante mais s’est fait punir en fin de rencontre par Sainté. Entré en cours de jeu, Moueffek a inscrit le but décisif des Verts au bout du temps additionnel. Ce mercredi, Saint-Etienne pourrait se hisser à la 4e place en cas de succès sur Dunkerque.

De son côté, Dunkerque fut la première équipe de Ligue 2 à se séparer de son entraineur, Mathieu Chabert. Après un an passé en National, la formation nordiste est rapidement remontée mais connait une période de transition délicate, qui aura donc coûté sa place à Chabert. Avec 6 points pris et un seul succès décroché lors des 8 premières journées, le bilan est maigre pour Dunkerque. Cependant, le club nordiste garde toujours espoir puisqu’il n’accuse qu’un point de retard sur le 1er non relégable. La bonne nouvelle avant ce voyage à Geoffroy-Guichard vient du fait que Dunkerque semble plus performant loin de ses bases, le club venant de perdre ses 2 derniers matchs à domicile face à deux concurrents directs : Rodez (1-2) et Quevilly (0-1). Actuellement en pleine réussite, les Verts devraient être en mesure de prendre le dessus sur la formation nordiste et poursuivre leur remontée au classement.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

