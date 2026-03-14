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Le Red Star dégage Dunkerque de la course à la montée

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Le Red Star dégage Dunkerque de la course à la montée

  Red Star 1-0 Dunkerque

But : Cabral (40e)

Aïe, elle fait mal. En déplacement sur la pelouse du Red Star pour le compte de la 27e journée de Ligue 2, Dunkerque a subi une douloureuse défaite : ce revers le laisse en effet à la huitième place du classement à cinq points de son tombeur du jour, quatrième. Autant dire que les espoirs s’amenuisent, pour une potentielle montée dans l’élite.

Un but qui vaut cher

Les locaux n’ont eu besoin que d’un petit but pour s’imposer, celui de Kévin Cabral : sur un centre signé Damien Diop peu avant la mi-temps, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a marqué l’unique réalisation de la rencontre. Le sourire pouvait être de sortie, la victoire était désormais dessinée. Un samedi qui aurait fait plaisir à Akli

La Ligue 2 restera indécise une semaine de plus

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