« On est passé à côté de l’enjeu sportif, mais on peut remercier les supporters qui se sont déplacés », estime Corinne Diacre

Faux départ. Battues par Montpellier, lanterne rouge du championnat, pour la grande première des Marseillaises au Vélodrome (1-2), Corinne Diacre et ses joueuses ont eu du mal à cacher leur amertume. « À chaud, c’est très compliqué tellement il y a de la déception. Dans ces moments-là, il vaut mieux tourner trois fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il y a de gros enjeux : l’aspect sportif et organisationnel. On est passé à côté de l’enjeu sportif, mais on peut remercier les 35 000 supporters qui se sont déplacés ce soir. On n’a pas trop la tête à faire la fête ce soir. Mais rien n’est encore perdu dans la course au maintien et on va se battre », a notamment tempéré l’ancienne sélectionneuse des Bleues en conférence de presse.

Les mots forts de Tess Laplacette

Le match a été rendu difficile dès les premières secondes de jeu par le CSC d’Inès Kbida à la suite d’une mésentente avec sa gardienne sur une passe en retrait, ce qui a grandement contrarié le plan de jeu selon Diacre : « L’idée, c’était de jouer notre jeu. Mais on savait que l’enjeu avait pris le pas sur le jeu. Depuis 2 jours on s’entraîne au Vélodrome, et certaines de mes joueuses, je ne les ai pas reconnues. On n’a pas été à la hauteur de l’enjeu ce soir, que ça soit individuellement ou tactiquement. Je me mets dedans aussi. Je pense que les filles ont tout donné. On a réussi à revenir à 2-1, mais on n’a pas trouvé les solutions nécessaires, malgré les changements de système. On aurait pu jouer une heure ou deux et on n’aurait pas trouvé la clé. À partir du moment où vous n’êtes pas justes techniquement, la pression monte et l’adversaire se fait plus pressant. »

Capitaine de la formation olympienne, Tess Laplacette est la première à s’être présentée devant les journalistes à l’issue de la rencontre : « Personnellement je me sens honteuse, vu le nombre de personnes qu’il y avait ce soir. Ils nous ont encouragées jusqu’à la fin, mais on n’a pas été à la hauteur, que ce soit dans le jeu, dans la mentalité. Il y a pas grand-chose à retenir ce soir. » Celle qui a commencé son histoire avec l’OM en 2014 a également donné les clés de la contre-performance marseillaise : « On se prend deux buts en début de chaque mi-temps. C’est une faute professionnelle. On ne va pas se voiler la face. On va rebondir. Ce soir, ça va être dur pour tout le monde. Demain, ce sera un autre jour. Finalement, j’avais raison quand je disais que les cinq premières minutes de chaque mi-temps sont déterminantes, surtout dans des événements comme ça. On n’a pas su gérer cette pression-là. On n’a pas su être à la hauteur du match. L’adversaire était largement à notre portée. »

Le record d'affluence du championnat est tombé au Vélodrome ce soir. Mais on retiendra aussi le nombre important de no-shows pic.twitter.com/VWur45s5qQ — Léna Bernard (@lenabedoin) March 28, 2026

Le point positif reste le record d’affluence historique du championnat battu au Vélodrome samedi soir, même si la joie a été de courte durée pour les Marseillaises, comme le relate l’ancienne du Paris FC : « J’ai eu les frissons (de jouer au Vélodrome). Dès la deuxième minute, j’ai eu honte. Maintenant, c’était un plaisir d’entendre 35 000 personnes nous encourager tout le match. Franchement, c’était un pur bonheur. Personnellement, le record d’affluence, ce n’est pas ce que je vais retenir. Mais c’est sûr qu’au fond de mon cœur, je n’oublierai jamais ce match. »

Après la prise manquée du Vel, reste à Corinne Diacre et à ses joueuses à prendre le maintien.

Journée de records pour la Première Ligue