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  • Marseille-Montpellier (1-2)

Une cadre olympienne réagit à sa mise à l’écart

LB, au Vélodrome
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Une cadre olympienne réagit à sa mise à l’écart

Retour à la normale. Les critiques commencent à monter du côté du certaines joueuses olympiennes déclassées depuis l’arrivée de Corinne Diacre sur le banc des Marseillaises. C’est notamment le cas de Roselène Khezami, capitaine de la formation olympienne lors de la saison de la montée, avant que l’ancien coach Frédéric Gonçalves ne décide de lui enlever le brassard en début de saison au profit de Tess Laplacette et qui a vu depuis janvier son temps de jeu se réduire inexorablement après les deux arrivées dans le secteur défensif au mercato hivernal. Mais la goutte de trop pour l’internationale algérienne reste de ne pas avoir pu jouer au Vélodrome samedi soir face à Montpellier (1-2) en n’étant pas convoquée pour la rencontre.

Une question d’équilibre des profils défensifs selon Diacre

Si elle a eu le droit de sortir sur la pelouse aux côtés de ses coéquipières au moment de la reconnaissance de la pelouse, elle a dû remonter en tribune cinq minutes plus tard, en larmes. Ce qui était « un grand rêve », comme elle l’avait expliqué en septembre à Flashscore s’est finalement transformé en cauchemar. La joueuse a donc pris la parole en story Instagram à l’issue de la rencontre en laissant éclater son amertume : « J’ai été écartée du groupe pour LE match que j’attendais toute ma vie : jouer au Vélodrome. Sans explication sportive. » Celle qui est revenue au club en 2023 est pourtant annoncée sur le départ depuis le début du mois de mars, plusieurs médias ayant fait état d’un potentiel départ vers l’Angleterre et la WSL à l’issue de cette saison.

En conférence de presse, Corinne Diacre a motivé sa décision de laisser Khezami sur le côté, qui n’était d’ailleurs pas la seule puisque Maudeline Moryl n’a pas non plus été convoquée pour la rencontre : « Je vous l’ai dit, je n’ai pas de suspendues, pas de blessées. Il fallait faire des choix. Donc j’ai fait des choix. Après, l’idée, ce n’est pas non plus avoir trop de profils défensifs. J’ai essayé de trouver un certain équilibre. » L’explication n’a pas eu l’air de convaincre la native de la cité phocéenne, qui a conclu son message sur les réseaux sociaux par : « Ce que je vis dépasse largement le cadre d’une déception sportive. C’est un véritable cauchemar, bien au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. Une situation profondément injuste, que je ne considère ni méritée au regard de mon engagement, de mon travail et de mon parcours, ni compréhensible humainement. »

La trêve internationale tombe à point nommé.

« On est passé à côté de l’enjeu sportif, mais on peut remercier les supporters qui se sont déplacés », estime Corinne Diacre

LB, au Vélodrome

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