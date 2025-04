Ayyoub Bouaddi : « Je ne suis qu’à 60% de mon potentiel »

Ayyoub Bouaddi a la tête sur les épaules.

À seulement 17 ans, le phénomène du LOSC impressionne autant par ce qu’il montre balle au pied que par sa maturité sur et en dehors du terrain. Et à l’entendre, on n’a encore rien vu. « Je dirais que je ne suis qu’à 60% de mon potentiel », lâche-t-il dans une interview exclusive accordée à So Foot Club dans le numéro en kiosque dès le 23 avril, comme on fixe calmement un rendez-vous avec le très haut niveau.

Quand j’étais petit, le joueur qui m’impressionnait le plus était Andrés Iniesta. Il sentait tellement le foot. Ayyoub Bouaddi

Pas de grandes envolées, mais des références qui en disent long : « Quand j’étais petit, le joueur qui m’impressionnait le plus était Andrés Iniesta. Il sentait tellement le foot. Et hier comme aujourd’hui, il y a Modrić. Lui, c’est la grande classe : extérieur du pied, vision du jeu, intelligence de placement… C’est le très très haut niveau ! En plus, il joue au même poste que moi. » L’Espagnol pour l’intuition, le Croate pour la maîtrise. Le genre de double filiation qui ne ment pas.

Mais avant de faire lever les tribunes, il a fallu partir. Tôt. Très tôt. « Quitter sa famille si jeune était évidemment un peu particulier. Aujourd’hui encore, j’ai envie d’être tous les jours chez moi. En même temps, je sais pourquoi je fais ces sacrifices, j’ai des objectifs. Intégrer cela t’aide au quotidien, le fait de ne pas être le seul dans cette situation aussi, assure Bouaddi. On est tous passés par là, et cela crée beaucoup de solidarité avec les autres jeunes du centre de formation. C’est une étape inévitable dans la carrière d’un footballeur, et c’est comme ça qu’on apprend. »

Lui reste concentré. Sur son jeu, sur son poste, sur ces fameux 40% qu’il reste à aller chercher. Et quand on lui demande si son choix est fait entre la France et le Maroc pour la suite de sa carrière internationale, il ne se presse pas : « Pour l’instant, je suis en équipe de France espoirs et je me sens bien. Et pour vous dire toute la vérité, ma seule décision actuelle est de me laisser du temps pour choisir. »

Du temps, il en a encore beaucoup.

