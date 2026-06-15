La stat affolante de Deschamps avec les Bleus

Le symbole de l’équipe de France, c’est bien lui. À l’aube de l’entrée en lice de la France face au Sénégal dans ce Mondial 2026, il est l’heure de ressortir les chiffres et les records. Entre Didier Deschamps et les Bleus, on le sait : c’est une (très, très) longue histoire d’amour. Ancien capitaine et désormais sélectionneur depuis 2012, DD est un monstre de longévité.

Et une statistique assez affolante illustre à merveille l’empreinte du champion du monde 98 : selon L’Équipe, la France a disputé 30 % des matchs de son histoire avec Deschamps en tant que joueur ou sélectionneur.

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Un monstre de stats

Pour donner un peu plus d’ampleur cette stat’, 49 % des matchs de l’histoire des Bleus ont été joués avec Deschamps depuis sa première sélection en avril 1989. Ça ne vous suffit pas, vous en voulez d’autres ? À lui seul, qu’il soit en short-maillot ou en costard, Deschamps a affronté pratiquement 79 % des nations rencontrées par les Tricolores dans toute leur histoire. Mais la Dèche est surtout connue pour être un vrai winner : il a remporté à lui-seul 80 % des trophées majeurs de l’histoire de la sélection (deux Coupes du monde, un Euro, une Ligue des Nations).

La République, c’est lui !

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