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Pays-Bas-Japon, seul match de la Coupe Du Monde à commencer à l’heure !

ABS
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Pays-Bas-Japon, seul match de la Coupe Du Monde à commencer à l’heure !

Pauses fraîcheur, cérémonies d’ouverture à rallonge, arbitrage très pointilleux… Pour cette Coupe du Monde, la FIFA a pensé à tout sauf à être à l’heure. Selon un rapport de la BBC, qui a répertorié tous les retards des matchs depuis le début de la compétition, le très plaisant Pays-Bas-Japon d’ hier soir fut le premier match du mondial à… commencer à l’heure.

Derrière les blagues, une inquiétante réalité

De quoi renforcer le cliché sur la ponctualité naturelle des Nippons. Mais derrière ce constat amusant se cache un nouveau reproche fait à l’organisation de cette coupe du monde, déjà remplie de moult couacs… Le nouveau protocole d’entrée des joueurs sur le terrain, principale cause de cette série de retards, est déjà remis en cause. La FIFA parviendra-t-elle à fluidifier ces cérémonies pour la suite de la compétition ? Cherchera-t-elle vraiment à le faire ?

Elément de réponse dès ce soir à 18 heures avec Espagne-Cap Vert.

La FIFA se met enfin à l’espagnol

ABS

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