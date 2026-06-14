Pronostic Pays-Bas Japon : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Découvrez notre pronostic pour Pays-Bas – Japon en Coupe du Monde 2026. Les Pays-Bas favoris, mais le Japon pourrait surprendre. Pariez sur moins de 2,5 buts.

Informations clés Pays-Bas avec 3 victoires en 5 matchs récents.

Japon a gagné ses 5 derniers matchs sans encaisser.

Bart Verbruggen incertain pour les Pays-Bas.

Kaoru Mitoma absent pour le Japon.

Moins de 2,5 buts coté à 1.75.

Infos du match Stade Dallas Stadium (Arlington, TX, USA) — capacité 80 000 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Pays-Bas Ronald Koeman Entraîneur Japon Hajime Moriyasu

Le contexte du match

Les Pays-Bas et le Japon s’affrontent dans le cadre de la première journée de la Coupe du monde 2026. Ce match, qui se déroulera au Dallas Stadium, met en lumière deux équipes aux dynamiques différentes. Les Pays-Bas, dirigés par Ronald Koeman, ont montré des signes de fragilité défensive avec quatre buts encaissés lors de leurs cinq dernières rencontres. En face, le Japon, sous la direction de Hajime Moriyasu, arrive avec une série impressionnante de cinq victoires consécutives sans encaisser de but. L’absence de Yuito Suzuki pour le Japon et les doutes autour de Bart Verbruggen chez les Oranje pourraient influencer le déroulement du match. Avec des adversaires redoutables comme la Suède et la Tunisie dans le groupe F, un bon départ est crucial pour les deux équipes. Pour plus d’informations sur l’évolution des équipes durant le tournoi, vous pouvez consulter le parcours des Bleus face au Sénégal.

Les Pays-Bas favoris malgré des incertitudes défensives

Forme Pays-Bas

Date Domicile Score Extérieur Résultat 08/06/2026 Pays-Bas 2-1 Ouzbékistan W 03/06/2026 Pays-Bas 0-1 Algérie L 31/03/2026 Pays-Bas 1-1 Équateur D 27/03/2026 Pays-Bas 2-1 Norvège W 17/11/2025 Pays-Bas 4-0 Lituanie W

Les Pays-Bas ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs, mais ont aussi montré des failles défensives, encaissant quatre buts. La récente défaite face à l’Algérie (0-1) a révélé des lacunes, bien que la victoire contre l’Ouzbékistan (2-1) offre quelques assurances avant d’aborder cette compétition mondiale. L’incertitude autour de Bart Verbruggen, touché à la hanche, pourrait peser si Mark Flekken doit le remplacer dans les buts. Ce contexte défensif incertain pourrait influencer la rencontre face à un Japon en pleine forme.

Forme Japon

Date Domicile Score Extérieur Résultat 31/05/2026 Japon 1-0 Islande W 31/03/2026 Angleterre 0-1 Japon W 28/03/2026 Écosse 0-1 Japon W 18/11/2025 Japon 3-0 Bolivie W 14/11/2025 Japon 2-0 Ghana W

Le Japon arrive avec une confiance accrue, fort de cinq victoires consécutives sans concéder de but. Leur efficacité défensive, couplée à une attaque capable de marquer à des moments clés, a été démontrée lors de victoires notables contre l’Angleterre (1-0) et l’Écosse (1-0). Cependant, l’absence de Kaoru Mitoma en raison d’une blessure pourrait limiter leur potentiel offensif contre les Pays-Bas.

Historique des confrontations

Pays-Bas et Japon ne se sont jamais affrontés récemment, hormis une rencontre isolée lors de la Coupe du monde 2010 où les Pays-Bas avaient remporté le match 1-0.

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► Le pari « Pays-Bas vainqueur » est coté à 2,00. Les Oranje, malgré une défense parfois poreuse, restent favoris grâce à leur qualité technique et leur expérience en compétition internationale. Leurs récents succès contre des équipes comme la Norvège soulignent leur potentiel offensif. Pour une analyse plus large des équipes européennes, l’article sur Ralf Rangnick et l’Autriche pourrait être intéressant.

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Notre pari bonus

► Le pari « Moins de 2,5 buts dans le match » est coté à 1.75. Cette sélection se justifie par la solidité défensive du Japon, qui n’a pas encaissé de but lors de ses cinq dernières rencontres, et par les récentes difficultés offensives des Pays-Bas contre des équipes bien organisées.

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En conclusion, bien que les Pays-Bas partent favoris, le Japon possède des arguments solides pour créer la surprise. Comme toujours, le résultat reste incertain et tout peut arriver dans une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du monde.

Quand la Coupe du monde voit triplement rouge