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Le vol de l'Uruguay vers Miami retardé de plusieurs heures

LB
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Le vol de l'Uruguay vers Miami retardé de plusieurs heures

On marche sur la tête. Alors que l’Uruguay jouera son premier match dans la nuit de lundi à mardi contre l’Arabie saoudite, l’avion qui transporte la Celeste n’a pas été autorisé à décoller de Cancún vers les Etats-Unis.

Nouveau couac pour l’organisation américaine

Les protégés de Marcelo Bielsa devaient initialement arriver à Miami à 19h pour que la conférence de presse de la Celeste se tienne à 20h. Avec plus de trois heures de retard sur le programme initial selon les médias uruguayens, la conférence de presse a donc été annulée. Pire encore, la sélection de Federico Valverde pourrait risquer une amende pour ne pas s’être conformer aux exigences médiatiques de la FIFA. Un imbroglio qui serait lié à une autorisation des États-Unis non-obtenue à temps par la FIFA pour faire voler l’avion qui devait emmener les Uruguayens de Cancun à Miami.

De mieux en mieux

LB

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