Sur quelle chaîne regarder le match Arabie Saoudite – Uruguay ?

Le match du mondial 2026 du Groupe H Arabie Saoudite – Uruguay aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 00:00 (heure française) au Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure locale, Amérique/New York).

Ce match est diffusé en clair et gratuitement.

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