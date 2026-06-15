- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe H
Sur quelle chaîne regarder le match Arabie Saoudite – Uruguay ?
Le match du mondial 2026 du Groupe H Arabie Saoudite – Uruguay aura lieu le mardi 16 juin 2026 à 00:00 (heure française) au Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens). Le match est à suivre en direct sur M6, M6+, beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 18:00 (heure locale, Amérique/New York).
Ce match est diffusé en clair et gratuitement.Marcelo Bielsa, l’homme qui en savait trop