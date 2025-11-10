Thierry Henry élu troisième chauve le plus sexy du monde

Cocorico !

Pour oublier le morne quotidien du mois de novembre, il est toujours conseillé de se pencher sur le classement annuel des hommes chauves les plus sexy du monde par l’agence de relations publiques Reboot Online. Seulement septième l’an dernier, notre Thierry Henry national a réalisé une année 2025 fantastique et grimpe à la troisième place !

Zidane derrière Khojandi et Campan

Il est le premier Français à monter sur le podium, ce qui vaudrait bien une troisième étoile sur le maillot des Bleus. Cela grâce à son « doux accent français », les 7320 « recherches recherches “sexy” (torse nu, nu, nude) » et son « son ratio sourire/visage » qui est le plus élevé du top 10 dans lequel se trouvent des pointures comme Jason Statham ou Vin Diesel.

Le footeux obtient la très belle note globale de 8,6/10. Mais qui diable peut bien se trouver devant lui ? Le prince William déjà, qui avait raflé les deux dernières éditions. Et surtout Dwayne “The Rock” Johnson, qui vient lui prendre son titre et devenir le seul et unique chauve le plus sexy du monde en 2025. Zinédine Zidane, vingtième l’an passé, redescend sérieusement et voit même Soprano, Harry Roselmack, Kyan Khojandi et Bernard Campan lui passer devant.

L’hiver sera chauve.

