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Roberto Martinez a tranché concernant le cas Cristiano Ronaldo

LB
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Roberto Martinez a tranché concernant le cas Cristiano Ronaldo

Le compte est bon. Alors que le cas Cristiano Ronaldo a animé la planète football depuis le match nul du Portugal face à la République Démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée, Roberto Martínez était sous pression avant cette rencontre face à l’Ouzbékistan.

Bernardo Silva, le premier des sacrifiés

Face aux contestations, le sélectionneur portugais a choisi de reconduire CR7 à la pointe de l’attaque de la Seleção. En revanche c’est Bernardo Silva qui a fait les frais du réajustement tactique de Martínez. Il est remplacé par Joao Félix.

Pour le meilleur ou pour le pire.

LB

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