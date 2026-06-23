S’abonner au mag
  • Mondial 2026

La FIFA veut changer une règle autour des tirs au but

MJ
Réactions
La FIFA veut changer une règle autour des tirs au but

Même la pièce de monnaie pourrait avoir droit à sa réforme pendant ce Mondial. Selon le Times, la FIFA réfléchirait à modifier la procédure des tirs au but avant le début des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Aujourd’hui, deux tirages au sort sont effectués avant une séance : le premier pour déterminer la cage, le second pour savoir quelle équipe tire en premier. La FIFA souhaiterait désormais simplifier tout ça avec un seul tirage. Le vainqueur pourrait choisir soit de tirer en premier, soit la cage devant laquelle la séance se disputera. Le perdant récupérerait alors l’autre choix.

Arsenal sait de quoi on parle

L’idée aurait notamment été relancée après la dernière finale de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG. Les Gunners avaient perdu les deux tirages au sort : Paris avait donc commencé la séance et tiré devant ses propres supporters. Un petit détail, peut-être, mais dans une séance de tirs au but aussi déterminante, même la couleur de la pièce peut choisir son vainqueur.

Reste à savoir si la FIFA ira au bout de cette idée dès ce Mondial, même si, bon, les supporters d’Arsenal auraient bien aimé que cette décision arrive plus tôt.

Américaine cherche écossais passionnément

MJ

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Logo de l'équipe Colombie
Demain ne meurt James
  • Mondial 2026
  • Colombie
Demain ne meurt James

Demain ne meurt James

Demain ne meurt James
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Logo de l'équipe Angleterre
Sunny Anderson
  • Mondial 2026
  • Gr. L
  • Angleterre-Ghana
Sunny Anderson

Sunny Anderson

Sunny Anderson
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Zidane Greatest Hits"

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous regardé France-Irak jusqu'au bout ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
90
47
32
Revivez Norvège - Sénégal (3-2)
Revivez Norvège - Sénégal (3-2)

Revivez Norvège - Sénégal (3-2)

Revivez Norvège - Sénégal (3-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.