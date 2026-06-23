La FIFA veut changer une règle autour des tirs au but

Même la pièce de monnaie pourrait avoir droit à sa réforme pendant ce Mondial. Selon le Times, la FIFA réfléchirait à modifier la procédure des tirs au but avant le début des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Aujourd’hui, deux tirages au sort sont effectués avant une séance : le premier pour déterminer la cage, le second pour savoir quelle équipe tire en premier. La FIFA souhaiterait désormais simplifier tout ça avec un seul tirage. Le vainqueur pourrait choisir soit de tirer en premier, soit la cage devant laquelle la séance se disputera. Le perdant récupérerait alors l’autre choix.

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L’idée aurait notamment été relancée après la dernière finale de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG. Les Gunners avaient perdu les deux tirages au sort : Paris avait donc commencé la séance et tiré devant ses propres supporters. Un petit détail, peut-être, mais dans une séance de tirs au but aussi déterminante, même la couleur de la pièce peut choisir son vainqueur.

Reste à savoir si la FIFA ira au bout de cette idée dès ce Mondial, même si, bon, les supporters d’Arsenal auraient bien aimé que cette décision arrive plus tôt.

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