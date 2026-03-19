Didier Deschamps explique la convocation de Lucas Chevalier

Chevalier perdu ? Revoilà le chemin du château. Désormais cantonné à un rôle de doublure au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier figure bien parmi les joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour les matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie, les 26 et 29 mars prochain.

« Son dernier match remonte au 23 janvier (contre Auxerre en Ligue 1), c’est compliqué car Lucas n’a pas de temps de jeu, commence le champion du monde 1998 et 2018. Ça m’est souvent arrivé de prendre des joueurs importants qui jouent peu, même si ça concernait plutôt des joueurs de champ. Malgré ça, j’ai confiance en lui. »

Pas de panique, car tout va vite

Dans le dur pour sa première saison au PSG, où Matveï Safonov lui a grillé la politesse, Chevalier garde son rond de serviette chez les Bleus. Deschamps fait du Deschamps : rappeler un mec qu’il connaît bien pour éviter toute prise de risque qui nuirait au groupe France à quelques mois du Mondial.

« Il me semble qu’à l’automne, il était censé concurrencer Maignan, pique-t-il avec un sourire d’une blancheur sponsorisée par Colgate. C’était il y a quatre mois, c’est quand même récent. J’ai échangé avec lui. Lucas assurera le rôle de numéro 3, évidemment. Il a une place que d’autres auraient pu avoir mais il est important humainement. En tout cas, il n’a pas perdu de sa valeur : il reste en activité même s’il ne joue pas. Je ne sais pas de quoi sera fait demain mais ça semblait important pour lui et envers lui de le prendre sur ce rassemblement. »

Didier Deschamps, ou comment remettre le roman courtois au goût du jour.

Mbappé n'est pas « juste là pour faire du marketing », selon Deschamps