Pronostic Rennes Paris FC : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Analyse du match Rennes – Paris FC en Ligue 1. Découvrez notre pronostic : victoire de Rennes et options de paris recommandées.

Informations clés Rennes vise l’Europa : 5 e avec 56 points.

avec 56 points. Paris FC en milieu de tableau : 11 e , 41 points.

, 41 points. Rennes a gagné 4 de ses 5 derniers matchs.

Paris FC a marqué 12 buts en 5 matchs.

Rennes a battu Paris FC 1-0 cette saison.

Infos du match Stade Roazhon Park (Rennes, France) — capacité 29 778 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Rennes Franck Haise Entraîneur Paris FC Antoine Kombouaré

Contexte du match

Rennes, actuellement 5e de Ligue 1 avec 56 points, accueille le Paris FC, 11e avec 41 points, pour cette 33e journée de championnat. Rennes vise à consolider sa place pour la Ligue Europa, tandis que le Paris FC espère améliorer sa position dans le milieu de tableau. Rennes a une différence de buts positive (+10) et a marqué 56 buts cette saison, ce qui montre sa capacité offensive. En revanche, sa défense a concédé 46 buts. Le Paris FC a une différence de buts légèrement négative (-3), ce qui souligne une certaine fragilité défensive malgré une attaque correcte avec 44 buts inscrits.

Forme récente — Rennes

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Lyon 4-2 Rennes L 2026-04-26 Rennes 2-1 Nantes W 2026-04-19 Strasbourg 0-3 Rennes W 2026-04-11 Rennes 2-1 Angers W 2026-04-04 Brest 3-4 Rennes W

Forme récente — Paris FC

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Paris FC 4-0 Brest W 2026-04-26 Paris FC 0-1 Lille L 2026-04-19 Metz 1-3 Paris FC W 2026-04-10 Paris FC 4-1 Monaco W 2026-04-05 Lorient 1-1 Paris FC D

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-11-07 Paris FC 0-1 Rennes

Forme récente de Rennes

Rennes a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, affichant une attaque prolifique avec 13 buts marqués sur cette période. En revanche, la récente défaite contre Lyon (2-4) a souligné des lacunes défensives, avec 9 buts encaissés lors de ces cinq rencontres. Sous la direction de Franck Haise, Rennes a montré une amélioration notable, ce qui est indispensable pour rester en lice pour une place européenne. Cependant, l’absence de Jacquet en défense et l’incertitude autour de Frankowski et Nordin pourraient peser sur la solidité de l’équipe.

Forme récente du Paris FC

Le Paris FC, sous Antoine Kombouaré, affiche une belle dynamique avec trois victoires lors de ses cinq derniers matchs, et une seule défaite contre Lille. Ils ont marqué 12 buts et n’en ont concédé que 4. Le récent succès face à Brest (4-0) témoigne de leur capacité à produire du jeu offensif. Bien qu’ils soient dans le milieu de tableau, leur forme récente pourrait les pousser à viser une meilleure position en fin de saison.

Historique des confrontations

Lors de leur unique confrontation cette saison, Rennes s’était imposé sur le terrain du Paris FC avec un score de 1-0. Cet historique récent joue en faveur des Bretons qui ont déjà montré leur capacité à battre le Paris FC.

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► Le pari « Rennes vainqueur » est coté à 1,5. Rennes a montré une efficacité offensive significative avec 13 buts marqués en 5 matchs, et a déjà battu le Paris FC cette saison. Malgré une défense parfois friable, leur capacité à prendre le dessus sur des équipes de milieu de tableau, comme le Paris FC, reste un atout majeur.

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En conclusion, même si Rennes semble avoir l’avantage, le football reste imprévisible. Les paris sportifs doivent être abordés avec précaution et responsabilité. Pour ceux intéressés par d’autres analyses, vous pouvez consulter notre pronostic Crystal Palace Shakhtar Donetsk pour la Ligue Conférence ou explorer comment la France fait partie du top 5 des pays à avoir disputé le plus de finales de Ligue des champions grâce au PSG.

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