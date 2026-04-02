S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Barrages
  • Bosnie-Italie (1-1, 4-1 T.A.B.)

Demirović va payer une tournée très, très chère après la qualif’ de la Bosnie

EA
37 Réactions
Demirović va payer une tournée très, très chère après la qualif’ de la Bosnie

Il faudra prévoir les fûts. L’attaquant du VfB Stuttgart Ermedin Demirović va devoir payer une tournée de bière à tout un stade. Avant la finale de barrages face à l’Italie, le Bosnien avait promis de payer « une bière à tout le stade de Stuttgart » si la Bosnie se qualifiait pour le prochain Mondial.

Une tournée à 312 000 euros

Cette promesse va lui coûter cher. En effet, la MHPArena peut accueillir environ 60 000 personnes, et une pinte y coûte 5,20 euros. Selon nos experts en maths, sa promesse pourrait donc lui revenir à 312 000 patates. Ça fait cher la qualif. Enfin, s’il tient sa promesse…

Interrogé par Sky Sport News en fin de rencontre, l’attaquant a rappelé qu’il la tiendrait avec grand plaisir. « Un homme tient toujours parole. Ça va me coûter cher, mais je le ferai avec plaisir », insiste-t-il. Les Schwaben seront ravis.

S’il est taquin, ça sera une tournée de Moretti.

Gianluigi Donnarumma se venge du gardien bosnien... pour rien

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'Italie doit-elle arrêter le foot ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
146
64

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.