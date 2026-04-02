Demirović va payer une tournée très, très chère après la qualif’ de la Bosnie

Il faudra prévoir les fûts. L’attaquant du VfB Stuttgart Ermedin Demirović va devoir payer une tournée de bière à tout un stade. Avant la finale de barrages face à l’Italie, le Bosnien avait promis de payer « une bière à tout le stade de Stuttgart » si la Bosnie se qualifiait pour le prochain Mondial.

Une tournée à 312 000 euros

Cette promesse va lui coûter cher. En effet, la MHPArena peut accueillir environ 60 000 personnes, et une pinte y coûte 5,20 euros. Selon nos experts en maths, sa promesse pourrait donc lui revenir à 312 000 patates. Ça fait cher la qualif. Enfin, s’il tient sa promesse…

Interrogé par Sky Sport News en fin de rencontre, l’attaquant a rappelé qu’il la tiendrait avec grand plaisir. « Un homme tient toujours parole. Ça va me coûter cher, mais je le ferai avec plaisir », insiste-t-il. Les Schwaben seront ravis.

😅 İtalya ile oynanan maç öncesinde “Dünya Kupası’na gidersek tüm Stuttgart stadında bira ısmarlayacağım” diyen Demirović, galibiyet sonrası konuştu: 🗣️ “Bir tur benden. Erkek adam sözünün arkasında durur. Pahalıya patlayacak ama severek yapacağım”. pic.twitter.com/g6uvSSrOd4 — Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) April 1, 2026

S’il est taquin, ça sera une tournée de Moretti.

Gianluigi Donnarumma se venge du gardien bosnien... pour rien