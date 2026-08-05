Ces jeunes qui ont une carte à jouer avec le PSG cet été

En attendant les retours des Mondialistes et de probables nouvelles arrivées (Ferran Torres, Mika Godts...), le PSG démarre tranquillement sa campagne de matchs amicaux ce mercredi contre Majorque. Avec quelques Titis à suivre. Mais lesquels ?

→ Ibrahim Mbaye

Mondialiste de retour cette semaine, au même titre que les Portugais João Neves, Nuno Mendes et Vitinha, Ibrahim Mbaye fait partie des treize joueurs professionnels présents à l’entraînement au Campus PSG. L’international sénégalais a passé un été agité, des rumeurs de départ l’envoyant notamment vers Chelsea ou au Borussia Dortmund. Une vidéo du journaliste Romain Molina a même ajouté un peu de sel à son intersaison.

Désormais représenté par Jorge Mendes, le Titi sort d’une belle saison en club, magnifiée par une jolie CAN, ce qui lui aurait fait un peu prendre le boulard, selon Molina. « C’est fascinant comme les gens peuvent calomnier sur moi », a-t-il réagi, alors que le journaliste a maintenu ses propos. Les amicaux du PSG contre Majorque ce mercredi (21 heures) et contre Manchester United ce samedi (17 heures), seront une belle occasion de le vérifier.

→ Dimitri Lucea

En attendant l’arrivée de Lucas Digne, Lucea ? Le défenseur a déjà participé à des séances avec les professionnels et même été titularisé contre le Paris FC, quelques jours après être entré en jeu contre Lens la saison dernière. Cadre des Parisiens en Youth League, le gaucher de 19 ans a mené les siens vers la demi-finale, perdue aux tirs au but contre le Real Madrid. Ce qui lui a permis d’intégrer l’équipe de France U19. Une bonne mise en bouche donc.

→ David Boly

Qu’est-ce qui est jeune et qui attend ? Né en 2009 (oh le coup de vieux), David Boly commence à être un habitué des entraînements avec les pros. Le latéral droit avait été convoqué pour préparer le déplacement des Parisiens à Lyon, en novembre dernier. Il a aussi disputé un match contre le Vendée Fontenay, en Coupe de France. En attendant de statuer l’avenir de Lucas Hernandez et de Lucas Beraldo, et, selon L’Équipe, de voir arriver un défenseur central capable d’évoluer latéral droit, David Boly sera en vue cet été, avant le retour d’Achraf Hakimi, prévu avant le 10 août, comme celui des cinq Mondialistes français (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez). Le PSG joue en effet la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa le 12. Dira-t-on Boly Who à ce moment-là ?

→ Adam Ayari

Lui, on ne l’a jamais vu. Ambidextre, capable de jouer aussi bien ailier droit qu’ailier gauche, le joueur de 18 ans s’est entraîné avec le groupe de Luis Enrique cette semaine. Il n’a aucun lien de parenté avec Yasin Ayari, le milieu qui s’est révélé avec la Suède cet été, mais il vient de signer un premier contrat professionnel avec les Parisiens, ce qui est tout aussi sympa. Selon des médias néerlandais, il aurait visité les installations de l’Ajax Amsterdam avant de choisir Paris. Pendant ce temps-là, l’international tunisien Khalil Ayari, aucun lien de parenté non plus, a rejoint Dunkerque en prêt. C’est pas passé loin…

→ Lucas Chevalier

Si Luis Enrique peut compter sur treize joueurs, dont trois gardiens (Lucas Chevalier, Matvey Safonov et la recrue Alessandro Longoni), l’excellent relanceur peut-il déjà envisager une reconversion ?

→ Quentin Ndjantou

En Ligue des champions comme en Ligue 1, l’attaquant de 19 ans (un an de moins que Senny Mayulu) a gratté quelques minutes cette année. 517 précisément, sur quinze matchs, dont celui contre Tottenham en novembre dernier comme titulaire. Le mois suivant, il a inscrit son premier but en Ligue 1 en décembre, contre Metz. Oui, il sera un des hommes forts de la deuxième Supercoupe d’Europe des Parisiens.

→ Mamadou Meïté

Puisque le capitaine Thomas Cordier (Lausanne), Mathis Jangéal (Famalicão), Elijah Ly (Club Bruges), Pierre Mounguengue (Dynamo Kyiv), Zayon Chtaï-Telamio (Guingamp), Emmanuel Mbemba (Paris FC) et Noah Nsoki (Dinamo Zagreb) sont partis, Luis Enrique a dû piocher une génération en-dessous celle des demi-finalistes de la dernière Youth League et sorti de son chapeau Mamadou Meïté, attaquant de 17 ans, qui a lui aussi participé aux entraînements cette semaine. L’ancien joueur de Villejuif était le capitaine de la promo U17 la saison dernière. Un mineur à Majorque, c’est toujours mieux qu’un majeur à Minorque.

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