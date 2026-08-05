Ronaldinho à Ravenne : football, business ou les deux ?

À 46 ans et plus de dix ans après sa dernière expérience sur un terrain, Ronaldinho a décidé de reprendre une licence de joueur à Ravenne, en Serie C italienne. Si le Ballon d’or 2005 devrait disputer « au moins un match » avec le club d’Émilie-Romagne, son retour en Italie est (surprise !) avant tout un projet business, aussi bien pour lui que pour son nouvel employeur qui nourrit de grandes ambitions.

Le 19 juin dernier, dans le luxueux complexe hôtelier Cipriani de Miami, Ignazio Cipriani – propriétaire de l’hôtel et du Ravenna FC – annonce devant 70 invités triés sur le volet la « meilleure nouvelle de sa vie professionnelle » : Ronaldinho va s’engager avec le club de troisième division italienne. « Nous avons beaucoup travaillé pour sa venue, s’est félicité Il Presidente auprès de la Gazzetta dello Sport. Après plusieurs mois de discussion avec lui et son frère, il a été convaincu par notre projet ».

Onze ans après son dernier match avec Fluminense, Ronaldinho va donc renfiler une paire de crampons pour disputer un match officiel. « Ronaldinho est un champion, peu importe son âge », introduit Ariedo Braida. Mais l’ancien bras droit de Galliani à Milan devenu vice-président du club d’Émilie-Romagne rappelle que la venue de l’ancien numéro 80 rossonero est « avant tout un choix marketing. » Pour Cipriani, c’est l’occasion de rêver : « J’ai comme ambition de ramener Ravenna en Serie A et pourquoi pas en Ligue des champions. »

Les bons amis font les bons comptes

Depuis qu’il a repris le Ravenna FC en juillet 2024, dans la ville d’origine de sa famille (et là où il s’est marié en 2013), Ignazio Cipriani ne jure que par la Serie A. Comme le diraient tous les entrepreneurs (ratés) dans les podcasts motivationnels : « L’ambition est le chemin vers le succès, la persévérance est le véhicule ». Il faut dire que les débuts du petit de l’industriel Raúl Gardini et patron du géant groupe hôtelier Cipriani sont une réussite qui nourrissent ses ambitions : une promotion immédiate en Serie C dès la première saison, puis un exercice 2025-2026 bouclé à une convaincante troisième place, en luttant pour la montée jusqu’au bout.

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Mais cela ne lui suffit pas. L’héritier de la dynastie Gardini sait que le terrain ne fait pas tout. Marketing, image et communication ont pris une place prépondérante dans le football moderne. Alors, comment braquer les projecteurs sur un club de troisième division italienne, dont l’histoire reste très maigre, lui qui n’a jamais connu la Serie A ? Les maillots soignés et les contenus travaillés sur les réseaux sociaux ne sont qu’un volet de cette stratégie, il fallait donc frapper un grand coup.

L’idée Ronaldinho naît ainsi en décembre dernier, quand l’ancien Parisien pose écharpe du club en main. Pour convaincre Ronnie, Cipriani s’est notamment appuyé sur Lorenzo Tonetti, propriétaire du célèbre restaurant milanais Giannino (où le Brésilien avait ses habitudes lors de son passage au Milan), et sur Ariedo Braida. Deux proches de la star devenus respectivement responsable des relations extérieures et vice-président du Ravenna FC. Six mois plus tard, le coup est réussi.

Joueur et actionnaire

Officiellement tesserato (enregistré comme joueur) auprès de la fédération italienne, Ronaldinho est bel et bien licencié au Ravenna FC. Néanmoins – désolé pour les grands rêveurs et les romantiques – pas question d’imaginer le Ballon d’or 2005 aligné chaque week-end. Absent de la préparation estivale, il ne rejoindra l’effectif que lors de sa présentation officielle, le 21 août prochain. « Il disputera au moins un match de championnat, peut-être même d’autres, nous verrons bien, a assumé Cipriani. Nous ne savons pas encore quand il foulera la pelouse, cela dépendra de plusieurs facteurs, mais ce qui est sûr, c’est que ce sera lors d’un match à domicile ».

Je le répète, un champion, un joueur hors classe, n’a pas d’âge. Ignazio Cipriani, propriétaire du Ravenna FC, au sujet du rôle de Ronaldinho.

À 46 ans, Ronaldinho aura-t-il le corps pour jouer en troisième division italienne ? Braida précise : « Ça va dépendre de plusieurs facteurs, surtout son physique. Mais Ronaldinho est officiellement licencié au club, ce qui veut dire qu’on a un minimum d’attentes sportives. Et comme je le répète, un champion, un joueur hors classe, n’a pas d’âge. » Même s’il n’a « que » cinq ans de plus que Cristiano Ronaldo, ça reste à prouver. Au-delà du terrain, le Brésilien va entrer au capital du club (pour un investissement non-dévoilé) et imposer sa marque, R10, comme équipementier officiel – s’inspirant ainsi d’Air Jordan avec le PSG.

Résultat immédiat : les maillots du club sont en rupture de stock en quelques semaines. « Le projet Ronaldinho n’est qu’un point de départ », prévient Cipriani, qui vise aussi une refonte de ses infrastructures : « Nous finalisons la rénovation du stade Benelli, mais nous aimerions en construire un nouveau avec des bureaux et un Hôtel Cipriani. Mon rêve est de convertir tous les jeunes de la région aux couleurs de Ravenna. »

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Véritable produit marketing depuis ses débuts dans le football, Ronnie a compris que son image était encore aujourd’hui une machine à cash. Outre sa marque et sa présence à de nombreux événements huppés, comme lors du show à la mi-temps de la finale du Mondial, le Brésilien enchaine les partenariats commerciaux, Konami, ME9, Betcris, Chip2Go, ou encore McDonald’s, tout en continuant d’honorer son contrat historique avec Nike. Sans doute une conséquence de ses moult soucis financiers et judiciaires. Alors, vrai attachement au projet du Ravenna FC ou simple opportunité financière de plus pour Ronaldinho ? À vos claviers.

Ronaldinho sort de sa retraite et signe dans un club italien