L’Inter Milan frustrée par la Fiorentina

Fiorentina 1-1 Inter Milan

Buts : Ndour (77e) pour la Viola // Esposito (1e) pour les Nerrazurri

La peur de gagner ? Incapable de gagner depuis trois rencontres en championnat (une défaite et deux nuls), l’Inter Milan a encore craqué, cette fois face à la Fiorentina ce dimanche en clôture de la 30e journée de Serie A (1-1). Tout commence pourtant de la meilleure des manières pour les hommes de Cristian Chivu, puisque dès la première minute de jeu, les Nerrazurri font trembler les filets. Sur un centre millimétré de Nicolò Barella, Sebastiano Esposito boxe le ballon de la tête et marque (1-0, 1e). Malgré ce départ canon, l’Inter peine à tuer le match et se procure peu d’occasions.

Le réveil de la Fio

Revenue avec de bien meilleures intentions, la Viola, qui lutte pour son maintien dans l’élite, fait plier progressivement le leader du championnat, qui va finir par rompre quelques minutes avant la fin de la rencontre. Sur la seule grosse opportunité des locaux, Albert Gudmundsson tente un centre tir. Yann Sommer repousse, mais Cher Ndour a bien suivi et vient crucifier le portier suisse (1-1, 77e). Le mal est fait, le score n’évoluera plus. Avec ce bon point, la Fiorentina prend deux points d’avance sur Lecce, 18e et barragiste, qui n’a pu résister au talent de Robino Vaz. L’Inter signe un troisième match nul consécutif en Serie A et semble toujours vouloir laisser une chance à l’AC Milan, à six points, de devenir champion.

Sacrément fair-play, les Intéristes.

L’Inter enfonce la Fiorentina