S’abonner au mag
  • Serie A
  • J30
  • Roma-Lecce (1-0)

Robinio Vaz porte la Roma face à Lecce

TM
4 Réactions
Robinio Vaz porte la Roma face à Lecce

  Roma 1-0 Lecce

But : Vaz (57e)

Le minot a pris son envol. Embourbée dans une série noire (cinq matchs sans victoire), la Roma a repris sa marche en avant en dominant sur le plus petit des scores Lecce ce dimanche (1-0). Les hommes de Gian Piero Gasperini s’en sont remis à l’ancien Marseillais Robinio Vaz pour l’emporter. Largement dominateurs, les Romains ont attendu le début du second acte pour prendre les commandes. Sur une belle chevauchée de Mario Hermoso, Vaz, à la retombée du centre de l’Espagne, claque un coup de tête et délivre les Giallorossi en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 57ᵉ).

Une véritable bouffée d’air

Cette rencontre n’offrira pas plus de spectacle, mais qu’importe pour la Roma, qui regoûte enfin au succès après deux revers consécutifs en championnat. Cramponnés à la sixième place, qualificative pour la Ligue Conférence, les Romains comptent désormais quatre points d’avance sur l’Atalanta, pourtant vainqueur du Hellas Vérone ce dimanche (1-0).

Gasperini peut esquisser un sourire.

L’AS Roma peut remercier ses avants-centres

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Marseille-Lille (1-2)
Revivez Marseille-Lille (1-2)

Revivez Marseille-Lille (1-2)

Revivez Marseille-Lille (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.