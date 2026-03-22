Robinio Vaz porte la Roma face à Lecce

Roma 1-0 Lecce

But : Vaz (57e)

Le minot a pris son envol. Embourbée dans une série noire (cinq matchs sans victoire), la Roma a repris sa marche en avant en dominant sur le plus petit des scores Lecce ce dimanche (1-0). Les hommes de Gian Piero Gasperini s’en sont remis à l’ancien Marseillais Robinio Vaz pour l’emporter. Largement dominateurs, les Romains ont attendu le début du second acte pour prendre les commandes. Sur une belle chevauchée de Mario Hermoso, Vaz, à la retombée du centre de l’Espagne, claque un coup de tête et délivre les Giallorossi en marquant son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 57ᵉ).

🇫🇷 | Le premier but de Robinio Vaz avec la Roma pour ouvrir le score face à Lecce !⚽🔥 #RomaLecce Suivez la rencontre en direct sur DAZN 📲 pic.twitter.com/Fm3tC315fk — DAZN France (@DAZN_FR) March 22, 2026

Une véritable bouffée d’air

Cette rencontre n’offrira pas plus de spectacle, mais qu’importe pour la Roma, qui regoûte enfin au succès après deux revers consécutifs en championnat. Cramponnés à la sixième place, qualificative pour la Ligue Conférence, les Romains comptent désormais quatre points d’avance sur l’Atalanta, pourtant vainqueur du Hellas Vérone ce dimanche (1-0).

Gasperini peut esquisser un sourire.

L’AS Roma peut remercier ses avants-centres