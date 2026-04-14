- Koh-Lanta
- Épisode 7
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
C’est déjà l’heure de la réunification ! Malheureusement pour Jonathan, son coup de poker n’a pas vraiment fonctionné. Ciao l’artiste !
Les Lahoy (tribu rouge)
Clarisse
« Qu’est ce qui est jaune et qui attend ? » Bonne année 2018 ! Claude, c’est le GOAT non ?
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Antonin
Et allez, ça se fout de sa gueule parce qu’il est petit… non mais on ne peut pas passer à autre chose, sérieux ? (Note signée par quelqu’un de moins d’1,75m).
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Johan
Il explique mieux les choses que Denis himself. Franchement, pour le bien de sa carrière, Denis a intérêt à trouver une règle farfelue pour éliminer Johan.
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Caroline
« Le changement, c’est maintenant. » C’est à cause de gens comme Caroline que François Hollande pense qu’il peut encore se présenter aux présidentielles.
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Cindy
Johan et Zakariya étaient prêts à aller à la boule noire pour me sauver ? Ça doit vouloir dire qu’il faut que je les trahisse pour rejoindre les Jaunes.
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Zakariya
Une stratégie bien rodée : se taire et laisser Johan faire tout le travail. Laurent Blanc avec Jean-Louis Gasset.
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Daniel
Première interaction avec les Jaunes : « Ah ouais, nous on a péché 14 crabes le deuxième jour. » 51 ans, et Daniel joue toujours à qui a la plus grosse.
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Jonathan
On sait qu’il a gardé le collier d’immunité juste pour pouvoir le jouer lors d’une partie de poker.
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Les Kalao (tribu jaune)
Paul
Il commence à montrer les signes d’un leader qui perd les pédales. Dans le prochain épisode, il déclare la guerre à l’Iran.
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Ulrich
En hésitant à sortir Paul, il était à deux doigts de nous offrir quelque chose de légendaire. Mais il a préféré faire plat du pied sécurité avec Jonathan. On ne le reprendra pas à tenter une panenka en finale de Coupe du monde.
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Jade
Elle a développé une haine de Paul… comme tous ceux qui s’indignent de leur sandwich jambon-emmental à 8 euros dans les gares.
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Cynthia
Dans une épreuve où il faut être grand et poser des ballons dans des cercles, c’est sûr que c’est pratique d’avoir Victor Wembanyama dans ses rangs.
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Lola
Elle est pour que le 1er mai reste férié. Et que le 14 avril le devienne aussi, visiblement.
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Hugo
Une des rares personnes à qui on n’a jamais dit « t’as pris des couleurs ».
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Guillaume
« J’ai vu dans ses yeux : je vais t’utiliser. » Wow, TF1 a décidé de passer 50 nuances de Grey pour concurrencer Liverpool-PSG.
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Le boss
Denis Brogniart
Des nuggets sans sauce ? C’est presque une punition.
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Par Léo Tourbe