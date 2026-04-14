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  • Koh-Lanta
  • Épisode 7

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

C’est déjà l’heure de la réunification ! Malheureusement pour Jonathan, son coup de poker n’a pas vraiment fonctionné. Ciao l’artiste !

Les Lahoy (tribu rouge)

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

« Qu’est ce qui est jaune et qui attend ? » Bonne année 2018 ! Claude, c’est le GOAT non ?

Note de la rédaction 6/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Et allez, ça se fout de sa gueule parce qu’il est petit… non mais on ne peut pas passer à autre chose, sérieux ? (Note signée par quelqu’un de moins d’1,75m).

Note de la rédaction 5.5/10
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JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

Il explique mieux les choses que Denis himself. Franchement, pour le bien de sa carrière, Denis a intérêt à trouver une règle farfelue pour éliminer Johan.

Note de la rédaction 8/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

« Le changement, c’est maintenant. » C’est à cause de gens comme Caroline que François Hollande pense qu’il peut encore se présenter aux présidentielles.

Note de la rédaction 6/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Johan et Zakariya étaient prêts à aller à la boule noire pour me sauver ? Ça doit vouloir dire qu’il faut que je les trahisse pour rejoindre les Jaunes.

Note de la rédaction 5/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Une stratégie bien rodée : se taire et laisser Johan faire tout le travail. Laurent Blanc avec Jean-Louis Gasset.

Note de la rédaction 7/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Première interaction avec les Jaunes : « Ah ouais, nous on a péché 14 crabes le deuxième jour. » 51 ans, et Daniel joue toujours à qui a la plus grosse.

Note de la rédaction 6/10
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JONATHAN__AI2_2035-e1772553442272

Jonathan

On sait qu’il a gardé le collier d’immunité juste pour pouvoir le jouer lors d’une partie de poker.

Note de la rédaction 2/10
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Les Kalao (tribu jaune)

PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Il commence à montrer les signes d’un leader qui perd les pédales. Dans le prochain épisode, il déclare la guerre à l’Iran.

Note de la rédaction 3.5/10
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ULRICH__AI2_2337-e1772553204469

Ulrich

En hésitant à sortir Paul, il était à deux doigts de nous offrir quelque chose de légendaire. Mais il a préféré faire plat du pied sécurité avec Jonathan. On ne le reprendra pas à tenter une panenka en finale de Coupe du monde.

Note de la rédaction 7/10
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JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Elle a développé une haine de Paul… comme tous ceux qui s’indignent de leur sandwich jambon-emmental à 8 euros dans les gares.

Note de la rédaction 7/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Dans une épreuve où il faut être grand et poser des ballons dans des cercles, c’est sûr que c’est pratique d’avoir Victor Wembanyama dans ses rangs.

Note de la rédaction 6.5/10
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LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Elle est pour que le 1er mai reste férié. Et que le 14 avril le devienne aussi, visiblement.

Note de la rédaction 5.5/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Une des rares personnes à qui on n’a jamais dit « t’as pris des couleurs ».

Note de la rédaction 6/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

« J’ai vu dans ses yeux : je vais t’utiliser. » Wow, TF1 a décidé de passer 50 nuances de Grey pour concurrencer Liverpool-PSG.

Note de la rédaction 9/10
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Le boss

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Denis Brogniart

Des nuggets sans sauce ? C’est presque une punition.

Note de la rédaction 3.5/10
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