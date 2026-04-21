Que faire d'Illia Zabarnyi ?

Acheté plus de 63 millions d’euros par le PSG cet été, Illia Zabarnyi a été présent sur la pelouse des cinq dernières défaites du PSG. Avant de savoir s’il s’agit d’une scoumoune ou d’un manque de qualité footballistique, des solutions radicales s’imposent pour que le PSG gagne à nouveau la Ligue des champions. Et la Ligue 1, surtout.

→ Le ramener à Bournemouth

L’histoire d’Illia Zabarnyi, c’est celle d’un club de Premier League, en l’occurrence Bournemouth, qui arnaque un club de Ligue 1, en l’occurrence le PSG. Axel Disasi, Lesley Ugochukwu, Romain Faivre et avant eux Rémy Cabella et Florian Thauvin à Newcastle sont la preuve que l’inverse est plutôt la norme. Bien joué de la part des Cherries sur ce coup, mais huit mois après son arrivée, le masque est tombé : Illia Zabarnyi est une pipe. Et une pipe à 63 millions d’euros, c’est trop. Reste au PSG à faire l’inverse : arnaquer un club de Premier League pour l’aider à briller sur la scène européenne. Tiens, Coventry City vient de rejoindre les 20 prétendants.

→ Le mettre sur les traces de Marquinhos

Abdou Diallo, Sergio Ramos, Milan Škriniar… La liste des défenseurs centraux pas restés très longtemps au PSG est aussi longue que le dernier album de Christophe Maé. Beaucoup de ceux qui sont partis (Thilo Kehrer, David Luiz, par exemple) sont allés donner des sueurs froides à d’autres entraîneurs. Lucas Beraldo et Lucas Hernandez doivent peut-être suivre leur exemple. Illia Zabarnyi doit choisir : devenir un taulier du PSG ou être aussi facilement oublié que le passage de Ruslán Malinovskiy à l’OM ? Seul le Marquinhos de 2014 peut l’aider à répondre à cette question.

«Si tu veux rater ta relance, regarde-moi bien.»

→ L’envoyer en renfort à la LFP

En offrant à Afonso Moreira, Endrick et à l’OL une victoire de prestige contre le PSG dimanche, Zabarnyi a simplement fait ce que la LFP ne sait pas faire : relancer le suspense de la Ligue 1. Après le succès lyonnais, la course pour la troisième place concerne encore cinq équipes, qui se tiennent en quatre points. Et Lens n’est qu’à un petit point du PSG. Si le leader devrait logiquement en regagner quatre après sa victoire plus que probable à Nantes ce mercredi, même si c’est-bien-connu-dans-le-foot-tout-est-possible, la présence d’Illia Zabarnyi assure à la Ligue 1 un sprint final de zinzin. Personne ne s’y était pris aussi bien depuis Vincent Labrune . Ah il est toujours là Vince ?

→ Le confier en stage chez des méchants de district

« Mon entraîneur, Mircea Lucescu, m’a dit : “Tu dois être fort, tu dois faire peur”. J’ai dû arrêter d’être trop gentil », avait glissé le défenseur au Telegraph la saison dernière en souvenir de son passage au Shakhtar. Et force est de constater que feu Mircea avait raison : Zabarnyi doit s’aguerrir. Reste à savoir où ? Aux bases du foot, pardi ! Un endroit pas trop méchant pour que son pied droit puisse s’exprimer : pas dans le Morbihan, où un arbitre a sorti pas moins de 24 cartons rouges dans un match. Pas dans l’Allier, où un attaquant a sorti un couteau en plein match. Pas dans le Lot-et-Garonne, où un joueur a fini avec les côtes cassées. Il reste le Cantal. Merde.

Under the radar 👀 Here's the best bits from Illia Zabarnyi's performance against Sheffield United 🎬 pic.twitter.com/S9HKPWyIOo — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 26, 2023

→ Le garder bien au chaud sur le banc

Ce n’est pas cool : personne n’en sort avec Luis Enrique.

→ Le relancer chez Grasset

L’édition française est en crise. Le départ d’Olivier Nora de la maison détenue par Vincent Bolloré a été le prélude à de nombreuses critiques. 115 auteurs et autrices ont annoncé leur départ de la boîte jaune, notamment les pontes Frédéric Beigbeder, Bernard-Henri Lévy et Caroline Fourest. Du lourd. Alors imaginons un instant un droitier ukrainien à la tête d’un Grasset dé-bollorisé. L’histoire d’un fils de médecin, géant au cœur tendre, trop gentil pour le foot mais assez tenace pour tenir une maison d’édition. Du Flaubert, pour de vrai.

La déclaration d’amour de Ronaldinho à Paris