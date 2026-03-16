La France ou le Maroc ? Le conseil d’Adil Rami à Ayyoub Bouaddi

Le mercato des binationaux en ébullition. Né en France de parents marocains, Ayyoub Bouaddi a la possibilité de représenter les Bleus ou le Maroc sur la scène internationale. Adil Rami a tenu à adresser un message de soutien au milieu de Lille sur Ligue 1+, ce dimanche, en rappelant la complexité du choix de sélection pour les joueurs binationaux.

« On en parle beaucoup mais on ne se rend pas compte à quel point c’est compliqué et délicat de faire un choix. J’ai vécu la même chose et je me souviens être dans ma chambre à réfléchir et à être triste parce que ce n’est pas facile. D’autant plus parce qu’il est demandé par deux magnifiques nations que sont la France et le Maroc », confie l’ex-international français d’origine marocaine.

🇨🇵🇲🇦 Le joli message d'Adil Rami à Ayyoub Bouaddi dans Le Club Ligue 1+ ❤️ pic.twitter.com/hFdtwOnIv7 — L1+ (@ligue1plus) March 15, 2026

« Dur de choisir entre maman et papa »

Face à ce dilemme cornélien, Rami appelle Bouaddi à ne pas laisser la pression populaire influencer sa décision. « Le plus important, ce n’est pas la pression des gens et des réseaux mais c’est ton cœur. Dur de faire un choix entre sa maman et son papa », dit le champion du monde 2018.

Le prodige de 18 ans, annoncé en sélection marocaine pour la trêve de mars, a préféré rester évasif après la victoire de Lille contre Rennes (2-1), assurant qu’« il n’y a pas encore eu de choix mais on verra ».

Qu’il ne demande surtout pas des conseils à Jamel Debbouze.

Olivier Létang est toujours inquiet pour la tenue d’OM-LOSC