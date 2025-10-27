S’abonner au mag
  • Ecosse -J9
  • Hearts-Celtic (3-1)

Et si les Hearts stoppaient l'hégémonie du Celtic et des Rangers ?

QB
Et si l'hégémonie du Celtic et des Rangers s'arrêtait en Ecosse ?

Alors peut-être…

Après neuf journées, ni le Celtic ni les Rangers ne caracolent en tête du championnat écossais. Jusqu’à présent, le leader incontestable et incontesté se nomme Heart of Midlothian. Le club d’Édimbourg s’est offert le Celtic dimanche à domicile (3-1), repoussant le champion en titre à huit points. Les Rangers, eux, sont déjà loin avec seulement deux victoires en neuf matchs et le total bien faiblard de 12 points. Aucun titre national n’a échappé aux géants de Glasgow depuis le sacre d’Aberdeen en 1985. Une hégémonie infernale, que beaucoup au pays espèrent voir prendre fin au printemps prochain.

Le chemin demeure semé d’embuches. « Il reste encore 29 matchs à jouer, rappelait Brendan Rodgers, le coach du Celtic, sur Sky Sports dimanche. Le jour qui compte, c’est le dernier match en mai. » La performance des Hearts, toujours invaincus, meilleure attaque (22 buts) et meilleure défense (7) du championnat, est toutefois à souligner. Avec 25 points en neuf matchs, le club atteint quasiment déjà la moitié de son total sur 38 journées la saison passée (52 points). Les Hearts avaient alors fini le championnat à la septième place.

On leur souhaite de tenir, du fond du heart.

En Écosse, un club prêt à concurrencer le Celtic et les Rangers

QB

