Snoop Dogg devient directeur sportif du Celtic

Toujours en mode NWA.

Dans un entretien accordé au Scotland’s Daily Record, Snoop Dogg s’est attardé sur la situation de son club de football préféré (le vrai) : le Celtic. Le rappeur s’est ainsi confié sur sa déception concernant la situation actuelle des Bhoys, qui ont récemment vu leur entraîneur, Brendan Rogers, démissionner et se dit ravi de revoir Ange Postecoglou prendre la suite : « Il faut respecter Martin O’Neill (arrivé en intérim fin octobre, déjà passé au club entre 2000 et 2005), il reviendra quand on aura besoin de lui. Je pense qu’il faut faire revenir Ange. Le club fera ce qu’il a à faire, mais les supporters seraient ravis de le revoir. » Licencié par Nottingham en début d’automne après seulement six matchs (deux victoires, quatre défaites), Postecoglou avait été deux fois champion d’Écosse avec le Celtic (2022 et 2023) lors de son expérience entre 2021 et 2023.

Un investissement possible au Celtic

Enfin, le Big Snoop a précisé être intéressé par un potentiel investissement au Celtic, lui qui possède déjà des parts à Swansea (Championship) depuis l’été dernier : « J’en ai déjà parlé et si l’occasion se présentait, je serais partant. » Avec Postecoglou aux commandes, peut-être.

Un club qui joue en vert, un mec qui aime la verte : logique.

Brendan Rodgers démissionne de son poste d’entraîneur du Celtic