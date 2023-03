Le craquage du coach du Heart of Midlothian contre l’arbitrage face au Celtic

Robbie Neilson a vu rouge au Celtic Park.

Dans l’ombre de la soirée Ligue des champions, Heart of Midlothian se rendait sur le terrain du Celtic en championnat d’Écosse ce mercredi. Un déplacement toujours compliqué à appréhender face à l’ogre local, même pour le troisième de la division. Alors quand on ajoute à cela des frustrations dues à l’arbitrage, il y a de quoi dérailler. C’est ce qui est arrivé au coach des visiteurs, Robbie Neilson, qui estime que l’arbitre aurait dû expulser le défenseur Alexandro Bernabei pour un gros tacle sur Nathaniel Atkinson. Quitte à tenter une comparaison démesurée : « Généralement, quand vous venez à Parkhead, vous avez besoin d’une décapitation avant d’obtenir un carton rouge contre eux. Ce n’était pas le cas. C’était presque une jambe, mais si la tête était tombée, nous l’aurions peut-être obtenu. »

Hearts boss Robbie Neilson joked that his side would need 'a decapitation' to get a red card at Celtic Park. https://t.co/srVulsahNZ pic.twitter.com/X3MxzY2bu8

— STV Sport (@STVSport) March 8, 2023