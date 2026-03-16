France ou Sénégal : Malang Sarr a fait son choix

Tourner Malang sept fois dans sa bouche. Éligible pour représenter l’équipe de France et les Lions du Sénégal, Malang Sarr a mis fin au suspens ce dimanche, dans Téléfoot. Le défenseur du RC Lens a choisi de défendre les couleurs de l’équipe sénégalaise, championne d’Afrique en titre. « Mes parents sont nés et ont vécu au Sénégal, donc ce serait beau de jouer pour le Sénégal. Je ne revendique rien et je réclame rien, mais comme tout joueur performant il faut prétendre à quelque chose », affirme Malang Sarr.

« Jouer pour le Sénégal, ce serait beau. » Malang Sarr fait le choix de représenter le Sénégal. 🇸🇳 @YassinNfaoui pic.twitter.com/BF1GCiSEW0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 15, 2026

Retrouvailles avec les Bleus au Mondial ?

Le roc lensois, né et formé à Nice, a porté le maillot des équipes de France jeunes à 44 reprises entre 2014 et 2019. Longtemps approché par les Lions de la Téranga, Malang Sarr répond enfin aux appels de la tanière à 27 ans et devrait figurer dans la liste de Pape Thiaw pour la trêve internationale à l’occasion des matchs amicaux contre le Pérou (28 mars) et la Gambie (31 mars).

Une convocation en mars pourrait lui assurer une place définitive dans le groupe sénégalais pour la Coupe du monde 2026. Pour son premier match dans la compétition, le Sénégal affrontera… la France le 16 juin.

Il retrouvera en sélection son « frère », Moussa Niakhaté.

Vers une première convocation avec le Sénégal pour Malang Sarr ?