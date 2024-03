Franck Haise commente le potentiel intérêt de Liverpool

Des Sang et Or aux Reds, il n’y a qu’un pas…

Enfin, c’est vite dit, même si Franck Haise se serait fait une petite place dans la liste des potentiels successeurs à Jürgen Klopp à Liverpool à l’issue de la saison, selon The Athletic. À deux jours de Lyon-Lens en championnat, le technicien a été interrogé sur cette information. Sa réponse ? « Qu’est-ce que je peux dire? C’est bien. C’est une reconnaissance d’un travail. Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire. »

Le taulier du RC Lens ne souhaite pas être considéré comme le magicien du Nord. « Si on parle des datas, du travail sur les datas, les résultats, les principes de jeu… C’est un travail qui est collectif, que je ne fais pas seul donc c’est une reconnaissance pour moi dont on peut tirer un peu de fierté et une reconnaissance du travail du club depuis quatre ans et plus », a-t-il ajouté pour que les projecteurs ne soient pas seulement braqués sur lui.

Et ne pas trop en faire sur cette affaire, car Lens a une place européenne à aller chercher d’ici le mois de mai.