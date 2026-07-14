Tchouaméni de retour, Barcola titulaire : la composition de la France face à l’Espagne

Comme prévu. Les rumeurs étaient donc vraies : Didier Deschamps a décidé d’opérer un changement sur le flanc gauche de son attaque puisque c’est Bradley Barcola qui commencera cette première demi-finale du Mondial 2026, ce mardi soir face à l’Espagne (coup d’envoi à 21 heures). Le Parisien remplace ainsi son coéquipier en club Désiré Doué, lequel avait débuté en quarts face au Maroc.

Autre changement à noter parmi les titulaires, Aurélien Tchouaméni qui débutera dans l’entrejeu au côté d’Adrien Rabiot et récupère ainsi sa place de titulaire au détriment de Manu Koné, lequel fera parler la poudre dans la peau d’un joker de luxe du côté de Dallas.

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Le XI de départ des Bleus face à la Roja (4-2-3-1) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé (capitaine). Sélectionneur : Didier Deschamps.

En direct : France-Espagne (0-0)