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L'improbable malédiction des Bleus

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L'improbable malédiction des Bleus

Les coiffeurs font grève. Et ce n’est pas qu’une façon de parler, puisque depuis 2006, l’équipe de France n’a gagné aucun troisième match de groupe en Coupe du monde. Une anomalie plutôt improbable, pour des Bleus ayant souvent eu l’habitude de faire tourner en fin de premier tour. Vendredi prochain (21 heures), c’est ainsi la Norvège qui se présentera à New York, pour déterminer le vainqueur de ce groupe I.

Le Togo, dernier succès

Historiquement, la France a donc souvent offert des purges avec ses remplaçants, à l’exception de 2006 – date de cet ultime succès. Lors de l’édition allemande, après avoir mal commencé (nul contre la Suisse 0-0 et défaite contre la Corée du Sud 1-0), les Bleus s’étaient imposés contre le Togo (2-0) afin d’assurer leur qualif, puis filer en finale. Depuis, plus rien. 2010 : défaite contre l’Afrique du Sud (2-1), 2014 : nul contre l’Équateur (0-0), 2018 : nul contre le Danemark (0-0), 2022 : défaite contre la Tunisie (1-0).

Préparez les oreillers.

Grégory Poirier : « Manu Koné est le meilleur joueur de l'équipe de France sur le contre-pressing »

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