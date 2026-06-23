Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne ont trouvé un bon avocat

Un vrai Gen-tielmans. Après le début très compliqué de la sélection belge dans ce mondial américain, Youri Tielemans a choisi la voie de l’apaisement et du soutien pour Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Critiqués et pointés du doigt par les médias belges pour leur niveau de jeu, les deux joueurs ont pu recevoir du réconfort de la part de leur capitaine. Lorsqu’est tombée une question sur la légitimité de les voir titulaires avec les Diables rouges, Tielemans est monté au créneau. « Ce débat m’importe peu. On connait leurs qualités, on sait ce qu’ils apportent à l’équipe. Ce sont deux joueurs de classe mondiale, spécialement avec la Belgique. Je déteste pointer du doigt. Si on ne gagne pas, c’est l’équipe, ce n’est pas un joueur ou un autre. Je ne suis pas trop là-dedans. »

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Direction le Canada pour les belges

Pour rappel, les joueurs de Rudi Garcia se rendront à Vancouver pour jouer leur dernier match de poules, contre la Nouvelle Zélande de Chris Wood. Une rencontre évidemment primordiale pour voir nos amis belges continuer leur parcours dans cette Coupe du monde. Rudi Garcia a fièrement affiché son optimisme en conférence de presse en déclarant : « Nous allons battre la Nouvelle Zélande. Nous aurons alors 5 points et serons qualifiés ».

Mais attention : gare aux fantômes de 2022…

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