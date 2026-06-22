Courtois s’attend à ce que la pression soit forte au prochain match

Presque confiant. Interrogé en conférence de presse à la suite du nouveau nul de la Belgique, cette fois face à l’Iran (0-0), Thibaut Courtois, qui vit probablement son dernier Mondial, a tenté de remobiliser les troupes : « On finit toujours par tourner la page, le football, c’est le présent et nous devons tirer les leçons de ce que nous n’avons pas bien fait aujourd’hui, a assuré le gardien du Plat Pays. Mais dans l’ensemble, je pense que nous avons fait un assez bon match. […] Nous n’avons pas marqué, leur gardien a réalisé un excellent match. »

« Nous devons gagner »

Le portier s’est ensuite exprimé sur le prochain match décisif face à la Nouvelle-Zélande : « Nous savons que la pression sera forte pour le prochain match. Nous devons gagner et, avec un peu de chance, terminer premiers. Sinon, nous nous qualifierons en deuxième position. »

Avec deux points au compteur après des journées dans le groupe G, la Belgique a encore son destin entre les mains. Si les Diables rouges parviennent à dominer les Kiwis samedi prochain, ils seront assurés de se qualifier. La première place dépendra du résultat entre l’Égypte, qui a signé sa première victoire en Coupe du monde, et l’Iran.

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