Manu Koné a été victime de la nouvelle règle des changements face à l’Irlande du Nord

Olise n’a donc pas tout fait parfaitement face à l’Irlande du Nord ? À la 82e minute et fort d’un triplé offrant la victoire aux Bleus, Michael Olise a pris le temps de saluer un public qui scandait son nom lors de son remplacement par Manu Koné. Mais l’ailier bavarois a pris plus de dix secondes pour quitter le rectangle vert, et c’est maintenant réprimandable.

Éviter le gain de temps

En conséquence de la nouvelle règle mise en place par la FIFA pour la Coupe du monde, le milieu de terrain a dû attendre plus d’une minute et le prochain arrêt de jeu pour faire son entrée sur le terrain. Les Bleus ont donc joué à dix le temps d’un instant, sans préjudice, fort heureusement, mais gare à ce type de situation dans les rencontres à enjeux.

L’objectif de cette nouvelle règle est d’empêcher une équipe en tête au score de grappiller du temps avec des joueurs qui défont lentement leurs bandages ou leurs protège-tibias, ou qui rejoignent le banc au petit trot.

Pour l’ovation, il faudra donc en profiter sur le bord du terrain et après un dernier sprint.

La France ne se rassure pas défensivement