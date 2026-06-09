Le projet de réforme de la gouvernance du foot français examiné à l’Assemblée nationale fin juin

Dans les coulisses, la Ligue 1 n’est pas tout à fait en vacances. La proposition de loi (PPL) qui vise à réformer le sport professionnel français, et notamment le football, fait causer et divise depuis plusieurs mois. Le projet porté par les sénateurs Michel Savin (LR) et Laurent Lafon (UDI) il y a plus d’un an sera bien examiné à l’Assemblée nationale le 29 juin, selon les informations de So Foot.

Labrune et Létang s’opposent à la réforme

Ce projet de réforme est loin de faire consensus entre les dirigeants du foot français. Si plusieurs clubs de Ligue 1 (Lens, le Paris FC, Rennes, l’OM, Metz, Lyon et Le Havre) avaient signé une tribune au printemps pour accélérer le mouvement, Vincent Labrune et Olivier Létang sont sortis du bois ces derniers jours.

Le président de la LFP a profité de l’assemblée fédérale en Corse pour allumer la réforme de la gouvernance, « un texte qui s’est complètement éloigné des objectifs initiaux », quand le patron du LOSC évoquait ce lundi dans les colonnes du Figaro un texte de loi qui « en l’état, fragilise le football professionnel français » et espérait un report au mois de septembre.

Ce samedi, le sénateur Laurent Lafon avait répondu à Labrune sur X, assurant que « le texte ira bien au bout. Les parlementaires, députés et sénateurs, feront leur travail sereinement, sans pression, avec un objectif : changer la gouvernance qui a affaibli le football professionnel par des choix désastreux. » Plusieurs présidents souhaitaient le passage de la PPL à l’Assemblée nationale avant le début de la saison 2026-2027, avec la crainte de voir le calendrier chamboulé par l’élection présidentielle en cas de nouveau report.

Non, le football français n’a pas fini d’être divisé.

Le Règlement : « L’idée avec Bad Football était de faire quelque chose de rapide et fun à jouer entre potes »