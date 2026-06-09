Le protocole de sécurité ultra strict réservé à l’équipe d’Ouzbékistan avant son match amical

Les flacons étaient bien dans le sac plastique ? À son arrivée à l’Icahn Stadium de New York, l’équipe de l’Ouzbékistan, qui s’apprêtait à disputer un match amical contre les Pays-Bas ce lundi, a dû sortir de son bus pour se faire fouiller par les services de sécurité. Détecteurs de métaux et chiens renifleurs étaient de sortie, la vidéo d’ESPN Centroamérica attestant de la longueur et des moyens démesurés du contrôle.

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

On va s’en mettre plein les fouilles

On y voit le staff de Fabio Cannavaro sortir du bus, se faisant fouiller, refouiller, puis fouiller encore lorsqu’un des membres bipait au détecteur de métaux à cause de sa montre au poignet. À la fin de cette vidéo, on aperçoit l’ex-Lensois Abdukodir Khusanov ajouter son sac à l’amas d’affaires déjà disposées au sol, devant le bus.

Une polémique de plus pour ce Mondial qui n’a pas encore commencé, mais qui est déjà bien écorné par les affaires de visa et de refus d’entrer sur le territoire, la dernière étant celle du meilleur arbitre africain 2025, nommé pour la Coupe du monde mais renvoyé à cause de sa nationalité somalienne.

Venez comme vous êtes, disent-ils.

Les Pays-Bas gagnent l’Ouzbékistan sans rassurer